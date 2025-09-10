Bir şirkette daha bedelsiz tarihi belli oldu: Yüzde 160

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre bedelsiz tarihi 12 Eylül. Şirketten yapılan bildirim şöyle:

08 Mayıs 2025 tarihinde kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 250.000.000 TL'den 650.000.000 TL'ye artırılması ve artırılan sermaye tutarını yansıtacak şekilde Şirketmiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.09.2025 tarih 11412 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir. SPK onaylı ihraç belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni örnekleri bildirim ekinde sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 12.09.2025'tir.