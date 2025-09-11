ABD’de enflasyon, Ağustos ayında yeniden ivme kazandı. ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı İstatistik Bürosu’nun (BLS) bugün yayımladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta mevsim etkisinden arındırılmış bazda aylık %0,4 arttı. Temmuz ayında bu artış %0,2 seviyesindeydi. Yıllık bazda ise enflasyon %2,9’a yükseldi; bu oran temmuzda %2,7 idi.

Ekonomistler tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,9 artmasını bekliyorlardı.

Aylık enflasyonun en büyük katkı sağlayıcısı barınma kalemi oldu. Barınma endeksi ağustos ayında %0,4 artarken, gıda fiyatları da dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Gıda endeksi genel olarak %0,5 arttı; evde tüketilen gıdalar %0,6, ev dışında tüketilen gıdalar ise %0,3 oranında yükseldi.

Enerji fiyatları ise ağustos ayında %0,7 artış gösterdi. Özellikle benzin fiyatlarında görülen %1,9’luk artış, enerji kalemindeki yükselişi tetikledi.

Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise ağustosta %0,3 artarak temmuzla aynı seviyede kaldı. Aylık bazda artış gösteren kalemler arasında uçak bileti fiyatları, ikinci el araçlar, giyim ve yeni otomobiller öne çıktı. Buna karşılık, tıbbi bakım, eğlence ve iletişim gibi bazı kalemlerde düşüş yaşandı.

Son 12 ayda, enerji fiyatları sadece %0,2 artış gösterirken, gıda kalemindeki yıllık artış %3,2 oldu. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise yıllık bazda %3,1 olarak gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon için beklenti aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 seviyesindeydi.

Bu veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayındaki faiz kararı öncesinde kritik önemde görülüyor. Enflasyonun yeniden hız kazanması, faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir.