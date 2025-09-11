ARA
DOLAR
41,29
0,04%
DOLAR
EURO
48,56
0,63%
EURO
GRAM ALTIN
4825,74
-0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
10552,49
-0,32%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Sabiha Gökçen'den büyük başarı: Yolcu trafiğinde Avrupa birincisi

Sabiha Gökçen'den büyük başarı: Yolcu trafiğinde Avrupa birincisi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, geçen yıla kıyasla temmuz ayında yüzde 14,9 artışla Avrupa'daki en hızlı büyüyen havalimanı kategorisinde zirveye çıktı.


Sabiha Gökçen'den büyük başarı: Yolcu trafiğinde Avrupa birincisi

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI EUROPE) Temmuz 2025 Hava Trafik Raporu'na göre, havalimanının yolcu trafiğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,9 artış kaydettiği belirtildi.

Havalimanının, bu artışla Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olduğu belirtilen açıklamada, şunları kaydetti:

"Yıllık 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren 'major airports' kategorisinde zirveye çıkan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı güçlü büyümesini sürdürerek Avrupa'da dikkati çeken bir başarıya imza attı. Meydan Otoritesi HEAŞ olarak, bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL