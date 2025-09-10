Borsada bugün geri alım yapan 9 şirket (10 Eylül)

Borsada bugün geri alım yapan 9 şirket şöyle:
1 AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ)
Açıklama şöyle:
10.09.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 34,74 TL – 34,90 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 34,818 TL) toplam 80.000 adet pay geri alınmıştır.
Şirketimizin 27.12.2023, 14.02.2025 ve 20.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 40.167.714 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,5449)
2 AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (AKFIS)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli kararı kapsamında 10.09.2025 tarihinde 70.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 3.820.413 adet payın sermayeye oranı %0,6001'dir.
3 AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AKFYE)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 ve 28.08.2025 tarihli kararları kapsamında; 10.09.2025 tarihinde 60.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 10.842.610 adet payın sermayeye oranı %0,9058'dir.
4 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin borsada işlem gören paylarına ilişkin olarak; son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ile pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla; 10.09.2025 tarihinde (bugün) 19,58 TL fiyatından 7473 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BOBET payları 3.698.001 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı %0,9731 dir.
5 BOR ŞEKER A.Ş. (BORSK)
Açıklama şöyle:
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 22.08.2025 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 10.09.2025 (bugün) tarihinde pay başına 23,42 – 23,64 TL fiyat aralığından 8.400 adet Şirketimiz payı geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BORSK payları 215.287 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı % 0,0897).
6 GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (GLYHO)
Açıklama şöyle:
10.09.2025 tarihinde 9,00 TL fiyattan 250.000 adet Şirketimiz payı geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu GLYHO payları 14.790.827 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,7585).
7 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ (LKMNH)
Açıklama şöyle:
10.09.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,93 TL - 17,98 TL fiyat aralığından 41.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 10.09.2025 tarihi itibariyle %4,52'ye ulaşmıştır.
8 PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN)
Açıklama şöyle:
10.09.2025 tarihinde şirketimizin payları ile ilgili olarak 40,20 TL- 40,60 TL fiyat aralığından 7.500 TL. toplam nominal bedelli 7.500 adet hisse için 303.075 TL tutarından alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte şirketimizin sermayesindeki paylarımız 10.09.2025 tarihi itibariyle %1,07 sınırına ulaşmıştır.
9 PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 10.09.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 29,24 TL fiyattan 20.000 lot PCILT payları geri alınmıştır.