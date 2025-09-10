Borsada bugün geri alım yapan 9 şirket (10 Eylül)

Açıklama şöyle:

10.09.2025 tarihinde şirketimizin payları ile ilgili olarak 40,20 TL- 40,60 TL fiyat aralığından 7.500 TL. toplam nominal bedelli 7.500 adet hisse için 303.075 TL tutarından alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

Bu işlemle birlikte şirketimizin sermayesindeki paylarımız 10.09.2025 tarihi itibariyle %1,07 sınırına ulaşmıştır.



