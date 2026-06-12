ABD ile İran arasındaki ilişkilerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin ABD-İran anlaşmasına ilişkin yaptığı ve “anlaşmanın çok yakın olduğu” yönündeki açıklamasını kendi sosyal medya hesabından alıntılayarak paylaştı. Washington’da dikkatle takip edilen bu adım, diplomatik süreçte yeni bir sinyal olarak değerlendirildi.

Trump’tan Erakçi’nin mesajına doğrudan paylaşım

Trump'ın, sosyal medya hesabından, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bir paylaşımını alıntılayarak paylaşması dikkati çekti.

“Anlaşma çok yakın” mesajı dikkat çekti

ABD Başkanı'nın takipçileriyle paylaştığı Erakçi'nin paylaşımında, "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı." ifadesi kullanıldı.

Erakçi'nin açıklamasında ayrıca, basın mensuplarının anlaşma metniyle ilgili spekülasyonlardan kaçınması gerektiği ve detayları yakın zamanda açıklayacakları vurgusu da yer aldı.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde medyaya sızdırdığını savunarak "Kendilerini toparlasalar iyi olur, hem de hemen." yorumunu yapmıştı.