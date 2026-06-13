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  • Türk Yıldızları sahneye çıkıyor: Gökyüzünde nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları sahneye çıkıyor: Gökyüzünde nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde prova uçuşu yaparak gökyüzünde görsel şölen sundu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türk Yıldızları sahneye çıkıyor: Gökyüzünde nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Kastamonu semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri öncesi yapılan uçuş, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

1 14 Haziran'da kentte gösteri uçuşu düzenlenecek

14 Haziran'da kentte gösteri uçuşu düzenlenecek

Türk Yıldızları, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında 14 Haziran Pazar günü kentte gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

2 Kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptılar

Kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptılar

Kastamonu'ya gelen Türk Yıldızları, gösteri uçuşu öncesinde kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.

3 Vatandaşlar prova uçuşunu izledi

Vatandaşlar prova uçuşunu izledi

Kastamonu Üniversitesi Kampüsü'nde toplanan vatandaşlar Türk Yıldızları'nın prova uçuşunu izledi.

Türk Yıldızları, 14 Haziran Pazar günü saat 17.00'de Kastamonu'da gösteri gerçekleştirecek.
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