Türk Yıldızları sahneye çıkıyor: Gökyüzünde nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Kastamonu semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri öncesi yapılan uçuş, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.
1 14 Haziran'da kentte gösteri uçuşu düzenlenecek
Türk Yıldızları, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında 14 Haziran Pazar günü kentte gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
2 Kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptılar
Kastamonu'ya gelen Türk Yıldızları, gösteri uçuşu öncesinde kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.
3 Vatandaşlar prova uçuşunu izledi
Kastamonu Üniversitesi Kampüsü'nde toplanan vatandaşlar Türk Yıldızları'nın prova uçuşunu izledi.