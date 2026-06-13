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Kamu borçlarında yeni düzenleme: Teminatsız taksitlendirme limiti 10 milyon TL'ye çıktı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, kamu alacaklarının taksitlendirilmesinde teminat istenmeyen tutar 250 bin liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

Ekonomist
Ekonomist
Kamu borçlarında yeni düzenleme: Teminatsız taksitlendirme limiti 10 milyon TL'ye çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kamu alacaklarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Düzenleme kapsamında, taksitlendirme işlemlerinde teminat istenmeyen kamu borcu tutarı 250 bin TL'DEN 10 milyon TL'ye çıkarıldı.

Buna göre, kamu borçlarının taksitlendirilmesinde, bir tahsil dairesine olan borç tutarı 10 milyon TL'nin altında kaldığı sürece borçludan teminat talep edilmeyecek.

Borcun 10 milyon TL'nin üzerine çıkması halinde ise yalnızca aşan tutarın yüzde 50'si kadar teminat gösterilmesi istenecek.

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