Yeni kuşak liderlikte yapay zekâ dönemi

Dördüncü kuşak yöneticiler için artık yalnızca büyümek ve ölçeklenmek rekabet etmek için yeterli değil. Hızlanan, dijitalleşen ve belirsizleşen iş dünyasında insanı, anlamı ve değerleri yeniden konumlandırmak gerekiyor. Yapay zekâ, veri ve otomasyonun belirleyici olduğu bir çağda, çalışan deneyimi, kurum kültürü ve liderlik anlayışı da yeniden yazılıyor. Bu yeni denklemde insan kaynaklarının rolü, operasyonel bir fonksiyonun ötesine geçerek, kurumların ‘nasıl insan kalacağına’ karar veren stratejik bir alana dönüşüyor.

Ekonomist’in 24 Mayıs - 6 Haziran 2026 tarihli sayısından

Melisa Sabancı Tapan’ın yapay zekâ ve toplum kesişiminde yürüttüğü çalışmalar da tam olarak bu sorunun peşinden gidiyor: Teknoloji hızla ilerlerken, iş dünyası hangi insani değerleri koruyacak, hangilerini yeniden inşa edecek? Bu kapsamda Tapan’ın ilk adımı Vision of Sakıp Sabancı projesi oldu. Bu kapsamda panellerden podcast serilerine pek çok proje hayata geçirildi.

AI.SU Projesini hayata geçirdi

Bu projeleri bir adım ileri taşıyan Tapan, ‘Bu teknolojik hızın içinde insan olarak neyi korumak istiyoruz?’ sorusundan hareketle AI.SU projesini hayata geçirdi. Adını AI (Artificial Intelligence) ve SU (Sabancı University) birleşiminden alan proje kapsamında Melisa Sabancı Tapan bir videocast/podcast serisi hazırladı. Seride yurt içi ve yurt dışından kendi alanlarında uzman ve yapay zeka gelişmelerini de öncü olarak takip eden isimleri ağırladı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi / Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan, “AI.SU’nun temel amacı, yapay zekâ ile ilgili akademik bilgiyi ve geleceğe dair tartışmaları daha geniş kitlelere anlaşılır bir şekilde aktarabilmek” diyor. Bu nedenle seri, uzman görüşlerini teknik jargonlardan arındırarak paylaşmayı ve yapay zekâ çağında ortaya çıkan soruları farklı disiplinlerden perspektiflerle ele almayı hedefliyor.