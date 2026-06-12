Haftalık kazanç tablosu ortaya çıktı: Altın, dolar, euro ve borsa ne kadar kazandırdı?

Finans piyasalarında hareketli bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri değer kazanırken, altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti. Döviz kurları sınırlı yükseliş kaydederken, yatırım ve emeklilik fonları haftayı değer kaybıyla tamamladı.
1 Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,78 değer kazandı. BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 13.567,35 puanı, en yüksek 14.125,84 puanı gördü. Endeks, haftayı 13.938,48 puandan tamamladı.
2 Altın fiyatlarında düşüş
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftayı yüzde 3,66 düşüşle 6 bin 232 lira seviyesinde kapattı. Cumhuriyet altını da yüzde 3,64 değer kaybederek 42 bin 6 liraya geriledi. Çeyrek altın ise yüzde 3,66 düşüşle 10 bin 439 liraya indi.
3 Dövizde sınırlı yükseliş
Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 artışla 46,2650 liraya yükselirken, avro da aynı oranda değer kazanarak 53,5740 liradan haftayı tamamladı.
4 Fonlarda negatif seyir
Yatırım fonları haftayı yüzde 1,13, emeklilik fonları ise yüzde 1,20 değer kaybıyla kapattı. Fon kategorileri arasında ise en çok kazandıran araç yüzde 0,77 ile para piyasası fonları oldu.