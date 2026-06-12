ARA
DOLAR
46,25
0,15%
DOLAR
EURO
53,53
-0,16%
EURO
ALTIN
6289,75
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Haftalık kazanç tablosu ortaya çıktı: Altın, dolar, euro ve borsa ne kadar kazandırdı?

ABD-İran hattında yaşanan gelişmeler ve diplomatik görüşmeler piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Haftanın son işlem gününde finansal piyasalarda en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren yatırım araçları da ortaya açıktı. Borsa İstanbul’da hisse senetleri haftayı yükselişle tamamlarken altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Dolar ve euro sınırlı artış kaydederken, yatırım ve emeklilik fonları haftayı kayıpla kapattı. Peki, altın, dolar, euro ve borsa ne kadar kazandırdı?

Haftalık kazanç tablosu ortaya çıktı: Altın, dolar, euro ve borsa ne kadar kazandırdı?

Finans piyasalarında hareketli bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri değer kazanırken, altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti. Döviz kurları sınırlı yükseliş kaydederken, yatırım ve emeklilik fonları haftayı değer kaybıyla tamamladı.

1 Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,78 değer kazandı. BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 13.567,35 puanı, en yüksek 14.125,84 puanı gördü. Endeks, haftayı 13.938,48 puandan tamamladı.

2 Altın fiyatlarında düşüş

Altın fiyatlarında düşüş

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftayı yüzde 3,66 düşüşle 6 bin 232 lira seviyesinde kapattı. Cumhuriyet altını da yüzde 3,64 değer kaybederek 42 bin 6 liraya geriledi. Çeyrek altın ise yüzde 3,66 düşüşle 10 bin 439 liraya indi.

3 Dövizde sınırlı yükseliş

Dövizde sınırlı yükseliş

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 artışla 46,2650 liraya yükselirken, avro da aynı oranda değer kazanarak 53,5740 liradan haftayı tamamladı.

4 Fonlarda negatif seyir

Fonlarda negatif seyir

Yatırım fonları haftayı yüzde 1,13, emeklilik fonları ise yüzde 1,20 değer kaybıyla kapattı. Fon kategorileri arasında ise en çok kazandıran araç yüzde 0,77 ile para piyasası fonları oldu.
Etiketler
dolar borsa altın Euro yatırım
İlgili Haberler
SpaceX Nasdaq'ta işlem görmeye başladı: Elon Musk servet rekoru kırdı
SpaceX Nasdaq'ta işlem görmeye başladı: Elon Musk servet rekoru kırdı
Avrupa borsalarında ralli: ABD-İran arasındaki iyimser hava endeksleri yukarı taşıdı
Avrupa borsalarında ralli: ABD-İran arasındaki iyimser hava endeksleri yukarı taşıdı
ABD-İran hattında diplomasi trafiği: Trump, Erakçi’nin sözlerini paylaştı
ABD-İran hattında diplomasi trafiği: Trump, Erakçi’nin sözlerini paylaştı
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL