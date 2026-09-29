Futbolun geleceğine yön veren isimler, 26-27 Eylül’de İstanbul’da buluştu

Futbolun geleceği, saha içerisindeki performansın dışında oyuncu keşfi, veri analitiği, yapay zekâ, transfer stratejileri ve sürdürülebilir kulüp yönetimi gibi pek çok farklı disiplinin etkisiyle yeniden şekilleniyor. SPOINT Construction ana sponsorluğunda düzenlenen Football Conference Istanbul by FootEx, “90 Dakikanın Ötesinde” mottosuyla futbolun değişen dinamiklerine farklı bir bakış açısı sundu. 26–27 Eylül tarihlerinde; Liverpool FC, Juventus, Hull City, SL Benfica, Parma Calcio, UC Sampdoria, Olympique de Marseille, RSC Anderlecht, AS Saint-Étienne, Stade Rennais FC, Le Mans FC, FC Sochaux-Montbéliard, KVC Westerlo, K. Beerschot V.A, FC Famalicão, CD Tondela, Kasımpaşa, Samsunspor, Gençlerbirliği SK, Erzurumspor FK, Karadağ FK, Neftçi PFK, FC Hradec Králové kulüpleri, futbol profesyonelleri, yöneticiler, sportif direktörler, scoutlar, transfer profesyonelleri ve sektörün farklı paydaşlarını aynı platformda buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımına zemin hazırlayan etkinlikte ayrıca Tarkan Batgün tarafından kaleme alınan The Book of Scouting için özel bir sunum gerçekleştirildi. Comparisonator ise veri ve yapay zekâ perspektifiyle konferansın teknoloji boyutuna katkı sağladı.

“Kulüplerin başarısını ve sürdürülebilirliğini etkileyen pek çok farklı unsur bulunuyor”

Farklı disiplinleri aynı platformda buluşturan konferansın, sektörün geleceğine ilişkin güncel yaklaşımların ve deneyimlerin paylaşılmasına da imkân sağladığını belirten SPOINT Construction Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Ünal Memiç, “Futbolun geleceğini konuşurken saha içindeki performans kadar oyuncu keşfi, transfer stratejileri, veri ve teknolojinin doğru kullanımı da önem taşıyor. Bugün kulüplerin başarısını ve sürdürülebilirliğini etkileyen pek çok farklı unsur bulunuyor. Özellikle veri ve yapay zekâ gibi teknolojilerin karar alma süreçlerine daha fazla dâhil olması, kulüpler açısından yeni fırsatları da beraberinde getiriyor. Football Conference Istanbul’da bu dönüşümü sektörün deneyimli isimleriyle birlikte ele aldık. Farklı bakış açılarını ve deneyimleri aynı platformda buluşturarak, futbolun geleceğiyle ilgili önemli bir paylaşım alanı oluşturduğumuza inanıyoruz. SPOINT Construction olarak, futbolun geleceğine dair farklı görüşlerin ve deneyimlerin paylaşıldığı bu organizasyonun ana sponsoru olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Futbol ekosisteminin farklı başlıkları ele alındı

Konferans programında elit kulüplerin oyuncu belirleme süreçlerinden transfer stratejilerine, oyuncu ve kariyer yönetiminden sürdürülebilir futbol yapılarına, yapay zekâ ve veriden geleceğin transfer pazarına kadar futbol ekosisteminin farklı başlıkları ele alındı. İlk gün “Transfer Odasının İçinde” oturumunda FC Famalicão Şef Scout’u Fernando Matos ve Olympique de Marseille Şef Scout’u Riccardo Polacco, elit kulüplerde oyuncu keşfi ve değerlendirme süreçleri konuştu. “Sportif Projeyi İnşa Etmek” oturumunda ise FC Hradec Králové Şef Scout’u David Balda, Beerschot Şef Scout’u Dehan Ögetbil ve Üst Düzey Futbol Yöneticisi Barry Simmonds, transfer stratejisinden A takıma uzanan sportif yapılanmayı değerlendirdi. Programda ayrıca Tarkan Batgün’ün The Book of Scouting için gerçekleştirdiği özel sunum da yer aldı. Kasımpaşa Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Juventus Takım Menajeri Matteo Fabris ve H-Farm Sports Academy Futbol Direktörü Nicola Innocentin’in katıldığı “Transferin Ötesinde” oturumunda oyuncu ve kariyer yönetimi ele alınırken; “Transfer Kararını Gerçekte Kim Veriyor?” oturumunda UEFA Gelişim ve Teknik Destek Komitesi eski 1. Başkan Yardımcısı Les Reed ile Panachaiki FC Başkanı Işıtan Gün, transfer kararlarının arkasındaki süreçleri değerlendirdi.

Yapay zekâ, veri ve scouting’in geleceği ve değişen transfer pazarı konuşuldu

İkinci günün öne çıkan başlıklarını ise yapay zekâ, veri ve scouting’in geleceği, sürdürülebilir futbol yapıları ve değişen transfer pazarı oluşturdu. “Sezgiden Veriye Dayalı Kararlara” oturumunda FC Famalicão Şef Scout’u Fernando Matos ve Comparisonator COO’su Furkan Yağız, Tarkan Batgün’ün moderatörlüğünde veri ve yapay zekânın scouting süreçlerindeki rolünü ele aldı. “Sürdürülebilir Futbol Yapıları” oturumunda UEFA Gelişim ve Teknik Destek Komitesi eski 1. Başkan Yardımcısı Les Reed ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi Üyesi Dr. Ural Aküzüm, Didem Dilmen’in moderatörlüğünde futbol kulüplerinde sürdürülebilir sistemlerin nasıl oluşturulabileceğini değerlendirildi. Günün devamında “Geleceğin Transfer Pazarı” oturumunda Olympique de Marseille Şef Scout’u Riccardo Polacco, Üst Düzey Futbol Yöneticisi Barry Simmonds ve Juventus Takım Menajeri Matteo Fabris, kulüplerin değişen transfer pazarında değeri nasıl bulacağına odaklandı. Konferans, Panachaiki FC Başkanı Işıtan Gün ve Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal’ın katıldığı “Başkanlık Koltuğundan” oturumuyla tamamlandı.