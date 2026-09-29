Madencilere AB vizesi için destek ‘Marmomac’tan geldi

Doğal taş, mermer, makine ve ekipman sektörlerinin uluslararası buluşma noktalarından Marmomac 60. Uluslararası Doğal Taş Tasarımı ve Teknolojisi Fuarı, 22-25 Eylül 2026 tarihlerinde İtalya'nın Verona kentinde gerçekleştirildi. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), fuarda düzenlediği milli katılım organizasyonuyla Türk doğal taş sektörünün üretim gücünü, ürün çeşitliliğini ve tasarım kabiliyetini uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturdu. İMİB'in milli katılım organizasyonu kapsamında 42 Türk firması, 1540 metrekarelik Tük Pavilyonunda ürünlerini sergiledi. İMİB ayrıca 200 metrekarelik özel standıyla fuarda yer aldı. Milli katılım organizasyonunun yanı sıra 101 Türk firmasının da bireysel olarak katıldığı Marmomac 2026'da Türkiye, toplam 143 firmayla temsil edildi.

Doğal taş sektörünün önde gelen üreticilerini, tedarikçilerini, mimarlarını ve tasarımcılarını bir araya getiren fuar, Türk firmalarına mevcut ticari ilişkilerini geliştirme ve yeni pazarlara ulaşma fırsatı sundu. Mermerden travertene, kireç taşından onikse uzanan geniş ürün çeşitliliğiyle uluslararası alıcıların karşısına çıkan Türk doğal taş sektörü, modern üretim teknolojilerini ve işleme kabiliyetini de küresel sektör temsilcilerine tanıttı.

‘HER BİR TAŞTAN DAHA FAZLA DEĞER YARATMAK İSTİYORUZ’

Marmomac'ın Türk doğal taş sektörünün uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmek açısından önemli bir platform olduğunu belirten İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, Türkiye'nin doğal taş zenginliğini modern üretim teknolojileri ve tasarım kabiliyetiyle bir araya getirerek dünyaya sunduklarını ifade etti. Çekiç, “Anadolu, binlerce yıldır doğal taşla şehirler, anıtlar ve yapılar inşa eden medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Bugün bu köklü mirası modern üretim teknolojileri ve ustalığımızla geleceğe taşıyoruz. Mermer, traverten, kireç taşı ve oniks gibi zengin doğal taş çeşitliliğimiz, dünyanın dört bir yanındaki mimarlara ve tasarımcılara sayısız seçenek sunuyor. Bizim hedefimiz yalnızca taşı çıkarmak ya da daha fazla taş satmak değil, doğanın sunduğu değeri mimari değere dönüştürmek ve her bir taştan daha fazla katma değer yaratmak.” dedi.

Türk doğal taşının küresel pazarda yalnızca bir hammadde ya da yapı malzemesi olarak değil, tasarımın önemli bir unsuru olarak konumlanmasını istediklerini vurgulayan Çekiç, şöyle devam etti:

“Dünya değişiyor, mimari ve tasarım anlayışı dönüşüyor. Biz de sektör olarak bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Türk firmalarının yalnızca doğal taş tedarikçisi olarak görülmesini istemiyoruz. Marmomac, bu vizyonumuzu uluslararası sektör temsilcileriyle paylaşmak, yeni bağlantılar kurmak ve uzun vadeli iş birlikleri geliştirmek açısından önemli fırsatlar sunuyor. İMİB olarak daha güçlü markalar, daha fazla katma değerli ürün, tasarım, inovasyon ve uluslararası iş birliğiyle Türk doğal taşının küresel marka değerini artırmayı hedefliyoruz.”

TURKISH STONES PANELİNDE TÜRK DOĞAL TAŞININ GELECEĞİ ELE ALINDI

İMİB, Marmomac 2026 kapsamında Türk doğal taşının uluslararası alandaki tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Turkish Stones paneli de düzenledi. Fuarın ikinci gününde düzenlenen panelde, Türk doğal taşının mimari ve tasarımdaki yeri, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve uluslararası iş birliği olanakları ele alındı.

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç'in konuşmacı olarak yer aldığı panelde; Prof. Dr. Atiye Tuğrul, BINAA kurucusu Mimar Burak Pekoğlu ve Veronafiere Incoming Management Başkanı Marco Battocchia da katılımcılar arasında yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise Veronafiere Türkiye Temsilcisi Hilal İçsöz üstlendi.

Panelde Türk doğal taşının binlerce yıllık Anadolu mirasından günümüz mimarisine uzanan yolculuğunu anlatan Çekiç, Türkiye'nin doğal taş çeşitliliği, üretim teknolojileri ve tasarım kabiliyetinin uluslararası projelere sunduğu olanaklara dikkat çekti. Türk doğal taşının yalnızca bir ürün değil, kültür, ustalık ve tasarımın birleştiği bir değer olduğunu vurgulayan Çekiç, sektörün küresel pazardaki geleceğine ilişkin İMİB'in vizyonunu da uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Çekiç, “Hedefimiz, Türk doğal taşını yalnızca bir yapı malzemesi olarak değil, mimarinin ve tasarımın vazgeçilmez bir parçası olarak uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma taşımak. Bu doğrultuda sektörümüzün katma değerli ihracatını artırmak, yeni iş birlikleri geliştirmek ve Turkish Stones markasının küresel ölçekte bilinirliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

‘2027 İÇİN STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİNİN İLK ADIMLARINI ATTIK’

İMİB Yönetimi, Marmomac 2026 kapsamında fuar yönetimiyle de önemli temaslar kurdu. Görüşmelerin gelecek yılın çalışmalarına da önemli bir zemin hazırladığını belirten İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, Veronafiere Başkanı Federico Bricolo ile bir araya gelerek 2027 yılına yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini ifade etti. Çekiç, “Bizim için Marmomac yalnızca dört gün süren bir fuar değil, Türk doğal taşının dünya vitrinindeki yerini her yıl daha da güçlendirdiğimiz stratejik bir platform. Bu anlayışla 2027 yılı için çalışmalarımıza şimdiden başladık. Veronafiere Başkanı Federico Bricolo ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, başta sektör temsilcilerimizin uluslararası organizasyonlara katılımında önemli bir sorun olan vize süreçleri olmak üzere pek çok konuda destek sözü aldık. Turkish Stones panelimizi geleneksel hale getirmek, Marmomac in the City kapsamında Verona’nın tarihi Arena bölgesinde Türk doğal taşını sergilemek ve 10. Holdeki Bedrock Forum alanında Türk taşının tasarım gücünü uluslararası mimar ve tasarımcılarla buluşturmak üzere önemli mutabakatlara vardık. Sayın Bricolo’yu İstanbul’a da davet ettik, kendisini önümüzdeki aylarda Türkiye’de ağırlamayı bekliyoruz. İMİB olarak hedefimiz, Türk doğal taşının yalnızca fuar stantlarında değil, uluslararası tasarım platformlarında, mimari projelerde ve dünyanın önemli şehirlerinde daha görünür olmasını sağlamak. Bu doğrultuda 2027 yılında Turkish Stones markasının küresel bilinirliğini artıracak somut projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.