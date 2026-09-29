Üretim teknolojilerinin geleceği MAKTEK Avrasya 2026’da buluşuyor

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) destekleriyle düzenlenen MAKTEK Avrasya 2026, 9. Uluslararası Takım Tezgahları, Metal - Sac İşleme Makineleri, Tutucular - Kesici Takımlar, Kalite Kontrol Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı, sektörün küresel oyuncularını İstanbul’da buluşturuyor.

Fuarın açılış töreni, sanayi ve üretim sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Açılışa, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Kutlu Karavelioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı Sn. Ender Yılmaz, Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sn. Adnan Dalgakıran, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Akyüz, Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Osman Fatih İğrek, Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İlhan Ersözlü, ve sanayi sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı

Açılışta, MAKTEK Avrasya’nın Türk imalat sanayisinin uluslararası görünürlüğünün ve ihracat kapasitesinin artırılması, yeni pazarlara erişimin desteklenmesi ve yeni iş bağlantılarının geliştirilmesi açısından üstlendiği role dikkat çekildi.

Sektör Liderlerinden MAKTEK Avrasya Vurgusu

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD) Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ersözlü fuarın ulaştığı ölçeğin sektörün teknolojiye ve yatırıma yönelik güçlü ilgisini ortaya koyduğunu belirterek şöyle konuştu:

“MAKTEK Avrasya, büyümesini sürdürerek çok önemli bir platform ve buluşma noktası haline geliyor. Bu yıl 156 yabancı firma doğrudan katılım sağladı. Bu da fuarın uluslararası gücünü daha da artırıyor. Çünkü burada yalnızca Türkiye pazarına değil, Avrasya coğrafyasına da ulaşma imkânı bulunuyor. Hem Türkiye’ye makine satmak ve yeni teknolojileri tanıtmak hem de Avrasya coğrafyasına ulaşmak adına önemli bir platform oluşturuyoruz. 14 salonda, 120.000 m2’lik alanda gerçekleştirilen fuarda, farklı sektörlerde kullanılan makineler ve teknolojiler sergileniyor. Savunma sanayisinden otomotive, gıdadan ambalaja, plastikten tarıma kadar birçok sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojiler burada yer alıyor, üretimin geleceğini şekillendirecek yeni nesil teknolojileri ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Dijital üretimden robotik ve otomasyona, yapay zekâ destekli çözümlerden interaktif deneyim alanlarına kadar geniş bir teknoloji ekosistemi MAKTEK Avrasya’da bir araya geliyor. Fuarın önemini ortaya koyan en önemli unsurlardan biri de bu. Burada kurulan güçlü ticari temasların kalıcı iş birliklerine ve yeni uluslararası iş fırsatlarına dönüşmesini hedefliyoruz.”

Uluslararası ziyaretçi ilgisinde yüzde 30 artış

Organizasyonda yer alan firma ve temsilcilik sayısı 1.300’ün üzerine çıkarken, yabancı ülke katılımcı sayısı ise 156’ya ulaştı. MAKTEK Avrasya, bu yıl da dünyanın farklı bölgelerinden doğrudan katılımlarla uluslararası bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çin, Fransa, Güney Kore, Hong Kong, İsviçre, İtalya ve Tayvan’ın da aralarında bulunduğu ülkelerden katılım gerçekleşiyor. Online bilet verilerine göre, 2024 edisyonuyla karşılaştırıldığında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 30 artış kaydediliyor.

18 ülkeden 200’ün üzerinde uluslararası alıcı MAKTEK Avrasya’da

MAKTEK Avrasya 2026 kapsamında gerçekleştirilen Hosted Buyer Programı ile 18 ülkeden 200’ün üzerinde uluslararası alıcı ve alım heyeti temsilcisi fuarda ağırlanıyor. Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, Gürcistan, Irak, İran, Karadağ, Kosova, Lübnan, Kuzey Makedonya, Mısır, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Tunus ve Ürdün’den gelen alım heyetleri, fuar boyunca yeni teknolojileri ve üretim çözümlerini yakından inceleme ve katılımcı firmalarla doğrudan temas kurma fırsatı bulacak.