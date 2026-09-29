Denge Arayışı: Hilton’un 2027 Trend Araştırması

Seyahat severlerin önümüzdeki yıl mükemmellik arayışını bir kenara bırakarak kişisel gelişime, esnekliğe ve keşfe odaklanması bekleniyor. Hilton’un yeni yayımlanan 2027 Trend Araştırması: Denge Arayışı: Seyahat Severlerin 2027'de Yenilenme ve Denge Kurma Beklentileri verilerine göre tatilciler; yenilenmelerine, yeni bakış açıları kazanmalarına ve ayırdıkları zamanı en verimli şekilde değerlendirmelerine yardımcı olan seyahatlere öncelik veriyor.

Hilton’un Morning Consult iş birliğiyle 14 ülkede 14 binden fazla seyahat severle yaptığı kapsamlı küresel araştırmaya dayanan 2027 Trend Araştırması, önümüzdeki yıl seyahat dünyasına yön verecek temel eğilimleri göz önüne seriyor.

Hilton EMEA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkanı Simon Vincent CBE, araştırmayla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: “Seyahat severler artık dışarıda geçirdikleri zamanı çok daha nitelikli kılmaya odaklanıyor. Herkese uyan tek bir 'mükemmel tatil' anlayışının peşinden koşmak yerine, kendi ilgi alanlarını ve önceliklerini yansıtan deneyimler arıyorlar. İster yeni bir rotayı keşfetmek, ister sevdikleriyle yeniden bağ kurmak, isterse de sadece zihnini dinlendirmek istesinler; bizim işimiz konuklarımızın her seyahatten en yüksek verimi almasına yardımcı olmak. Hilton; lüks kaçamaklardan şehir merkezindeki konsept otellere, aile dostu tesislerden uzun süreli konaklama markalarına uzanan geniş portföyüyle seyahat severlere tam da ihtiyaç duydukları esnekliği ve seçenekleri sunuyor.”

Seyahatte güven denklemi: İnsan uzmanlığı fark yaratıyor

Yapay zeka destekli seyahat planlamasının yaygınlaştığı bu dönemde güven, en belirleyici unsur haline geliyor. Tatilciler dijital araçlar, kişisel tavsiyeler ve sadakat programları arasında mekik dokurken seyahatin farklı aşamalarında bunlardan farklı şekillerde yararlanıyor. Yapay zekanın keşif sürecini hızlandırdığı, insan uzmanlığının güven sağladığı ve sadakat programlarının deneyimi doğruladığı bu tablo, yeni bir "Seyahatte Güven Denklemi" oluşturuyor.

Türkiye’de yapay zekaya duyulan güven, kritik seyahat kararları alınırken belirgin bir rol oynuyor.

• Otelleri seçerken yapay zeka araçlarını insan bağıyla eş değer gören Türk seyahat severlerin %20’si bu kararda en çok yapay zekaya güveniyor. Bu oran aile üyelerine duyulan güvenle (%20) baş başa kalırken, arkadaş tavsiyelerini (%15) geride bırakıyor.

Kişisel gelişim odaklı seyahatler: İnsanı değiştiren yolculuklar

Seyahat, günlük hayata verilen bir aradan ziyade kişisel gelişim için bir kaldıraç olarak görülüyor. Türk seyahat severler için kişisel gelişim arayışı; kendisiyle baş başa kalıp kişisel değerlendirme yapabilmek, yenileyici iyi yaşam ve seyahatin başarısını ölçmede otel deneyiminin kendisiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.



• Önümüzdeki 12 ay içinde tek başına seyahat etmeyi planlayan Türk seyahat severlerin %39’u "kişisel gelişim ve kendini değerlendirmeye zaman ayırmayı" en büyük çekim noktası olarak belirtiyor. Türkiye bu oranla Kore (%34) ve Hindistan’ı (%33) geride bırakarak küresel listede ilk sırada yer alıyor. Ayrıca %51’lik bir kesim "dinlenmek ve enerji toplamak" için tek başına seyahati tercih ederken, Türkiye bu alanda Japonya’nın (%55) ardından dünyada ikinci sırada geliyor.

• İyi bir tatilin göstergeleri tanımlandığında, Türk katılımcıların %58’i "eve daha dinlenmiş ve yenilenmiş dönmeyi" vurguluyor. Türkiye bu oranla Kore ile liderliği paylaşırken Japonya’yı (%65) takip ediyor. Öte yandan %40’lık bir kesim "harika bir otelde konaklamayı" başarılı bir seyahatin temel göstergesi olarak görüyor ve Türkiye’yi İngiltere (%43), Suudi Arabistan (%41) ve Japonya ile (%41) birlikte otel odaklı ülkeler arasına taşıyor.

Yeniden tanımlanan iyi yaşam: Yeni tazelenme kaynağı doğa

Daha dengeli bir yaşam arayışındaki seyahat severler, doğanın kadim reçetelerine geri dönüyor. Türk seyahat severler, zindeliklerini artırmak, yenilenmek; kendileriyle, çevreleriyle ve sevdikleriyle daha derin bağlar kurmak için dijital ve analog dünyayı bir arada kullanıyor.

Türk seyahat severlerin %50’si temiz havanın ve açık havada vakit geçirmenin dinlenmek için elzem olduğunu belirtiyor. Türkiye bu oranla Brezilya (%54) ve Kolombiya’nın (%52) ardından beşinci sırada yer alıyor. Ayrıca %40’lık bir kesim sinir sistemlerini yatıştıracak ve bedenlerini sakinleştirecek deneyimleri aktif olarak aradığını ifade ediyor.

• Türkiye’deki katılımcıların %34’ü seyahatleri sırasında su odaklı iyi yaşam deneyimlerine (havuz, kaplıca, soğuk su banyoları vb.) katılmaya daha yatkın olduğunu belirtiyor ve Türkiye’yi bu alanda küresel çapta en yüksek altıncı pazar yapıyor.

• Türkiye’de rezervasyon kararını en çok etkileyen ilk üç tesis olanağı; açık hava dinlenme alanları, manzaralı çatı/sonsuzluk havuzları ve derin dinlenme/uyku alanları olarak öne çıkıyor. Türk tatilcilerin rezervasyon kararlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında açık hava dinlenme alanları (%45), tesis içi havuz (%36) ve su odaklı terapiler sunan spa alanları (%31) başı çekiyor.

Mikro seyahat karşıtı yaklaşım: Uzun seyahat trendi

Dünya genelinde seyahat severler daha kısa ama daha sık tatil formatlarını benimserken, Türk tatilciler tam tersi bir rota çizerek uzun süreli seyahat akımına öncülük ediyor.

• Küresel ölçekte seyahat sıklığını artırmayı planlayanların üçte biri bunu kısa ve uzun seyahatlerin bir karışımıyla yapmayı hedefliyor. Ancak önümüzdeki 12 ayda seyahat sıklığını artırmayı planlayanlar arasında Türkiye (%54), uzun seyahat tercihiyle dünyada liderliği göğüslüyor. Türk seyahat severler, hızlı hafta sonu kaçamakları yerine evden uzakta geçirdikleri süreyi en üst düzeye çıkarmak için uzun seyahatlere öncelik veriyor.

Türkiye’ye dair öne çıkan diğer bulgular

• Küresel ölçekte seyahat kaygısının en yaygın nedeni maddi kısıtlamalar olurken, Türkiye’de "mükemmel aile tatilini oluşturma konusundaki sosyal baskı" (%33), finansal kısıtlamaları geride bırakarak temel stres kaynağı haline geliyor.

• Türk tatilcilerin %50’si seyahat rezervasyonu yaparken karar süreçlerini yönlendiren en önemli unsurun "fiyat ve kalite dengesi" olduğunu vurguluyor.

• Türkiye’deki seyahat severlerin %43’ü sabahlarını kolaylaştırmak adına ücretsiz kahvaltı sunan otelleri tercih ettiğini belirtiyor.

• Yeni ufuklar arayışındaki Türk seyahat severlerin %47’si, daha önce ne kendilerinin ne de aile ve arkadaşlarının deneyimlediği keşfedilmemiş rotaları ziyaret etmeyi tercih ediyor.