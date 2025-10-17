Altın biriktiren ülkenin keyfi yerinde

İtalya Merkez Bankası ABD ve Almanya’nın ardından dünyanın en büyük üçüncü altın rezervine sahip. Elinde 2.452 ton altın bulunuyor ve bu altının bugünkü değeri yaklaşık 300 milyar dolar. Reuters’ın hesaplamalarına göre bu miktar, İtalya’nın 2024 yılındaki toplam ekonomik üretiminin (GSYH) yaklaşık %13’üne denk geliyor.

Dış basına göre resmi olarak 2 bin 452 ton altına sahip olan İtalya birçok ülkenin aksine mali kriz dönemlerinde altın satma cazibesine kapılmadı. Bu durum da onun avantaj elde etmesini sağladı.

İtalya'nın altın politikasının doğuşu

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2024 yılı sonunda altın İtalya'nın resmi rezervlerinin yaklaşık yüzde 75'ini oluşturdu.

İtalya'nın altın politikası İkinci Dünya Savaşı sırasında önemli ölçüde şekillendi. Savaşın sonunda, ülkenin 120 tonluk altın rezervinden geriye yalnızca 20 ton kalmıştı.

İtalya, savaşın ardından ihracata dayalı büyüme modeline geçti. ABD doları rezervlerinin bir kısmını altına çevirdi. 1960 yılında İtalya’nın altın rezervi bin 400 tona ulaştı.

1970'li yıllardaki ekonomik belirsizlikler ülkenin altına olan bağlılığının daha da artmasına neden oldu. Reuters'a göre ülke İngiltere veya İspanya'nın aksine İtalya, mali kriz dönemlerinde de altını satmayı reddetti ve 2008 borç krizi sırasında bile rezervlerini korudu.