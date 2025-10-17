Almanya'nın altını bol ama mutsuz: Peki neden?

Altın rezervleri bakımından dünyada ABD 1. sırada yer alırken, Almanya 2. ve İtalya 3. sırada yer alıyor.

Almanya 3 bin 351 ton altınla küresel sıralamada ABD'nin (8.133 ton) ardından ikinci sırada yer alıyor, ancak ülkede endişe hakim. Çünkü Almanya'nın altın rezervinin yaklaşık üçte biri (1.236 ton) New York'taki Federal Rezerv Bankası'nın kasalarında tutuluyor.

Jeopolitik gerginliğin artması ve Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı olmasıyla birlikte huzursuzluk daha da artmış durumda.

"Altınımızı eve getirin"



Focus Online'da yer alan habere göre; daha 2012 yılında, Alman politikacılar ve vatandaşlar "Altınımızı eve getirin!" çağrısında bulunmuştu. O dönemde, Almanya rezervlerinin büyük bir kısmının yurtdışında tutulduğu ortaya çıkmıştı. Alman Merkez Bankası Bundesbank buna tepki gösterdi ve 2020 yılına kadar büyük bir kısmını Frankfurt'a geri getirdi.

Ancak şimdi, Vergi Mükellefleri Derneği'nden Michael Jäger gibi sesler, geri göndermenin istikrarlı bir şekilde devam etmesi çağrısında bulunuyor. Jäger'in gerekçesi şu: "ABD'deki genel siyasi iklim değişti. Başkan Trump, Federal Rezerv'in bağımsızlığına gölge düşürüyor."

Fed'in gelecekte Beyaz Saray'dan giderek daha fazla etkilenmesi durumunda uluslararası altın rezervlerinin de risk altında olabileceği konusunda uyarıyor. "Bu, altınımız üzerinde sınırsız bir kontrol anlamına geliyor."

Bundesbank sakinliğini koruyor



Bundesbank ise herhangi bir işlem yapılmasına gerek görmüyor. Sözcü Felix Kretz, depolama yerlerinin "güvenlik ve alınıp satılabilirlik" kriterlerine göre seçildiğini ve Fed'in "güvenilir bir ortak" olduğunu vurguladı. Bundesbank, kendi ekibiyle birlikte külçelerden alınan örneklerin orijinalliğini ve kalitesini düzenli olarak kontrol ediyor.