ARA
DOLAR
34,36
0,01%
DOLAR
EURO
36,24
-0,23%
EURO
GRAM ALTIN
2813,65
-1,04%
GRAM ALTIN
BIST 100
9375,22
0,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Kasım 2024 altın fiyatları...

14 Kasım 2024 | 11:07
Son Güncellenme: 14 Kasım 2024 | 11:21
Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 824 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 2 bin 843 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybederek 2 bin 824 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 380 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında düşüş eğilimi beşinci işlem gününe taşınırken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 2 bin 556 dolardan işlem görüyor.

Dün, ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,36'ya kadar gerilese de, günü yüzde 4,45'ten tamamlarken, yeni günde de yüzde 4,48 ile 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye çıktı.

Dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda 106,7 ile yaklaşık 1 yılın zirvesine ulaştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 83 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indireceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 530 ve 2 bin 500 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 580 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2813,65 -1,04%
  • ALTIN ONS 2546,74 -1,05%
  • BIST 100 9375,22 0,81%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,124 0,339%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40074 0,05572%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99,41 1,0498%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3629 0,0143%
  • EURO/DOLAR 1,0517 -0,4317%
  • EURO/TURK LIRASI 36,2408 -0,2285%
  • STERLIN/DOLAR 1,26428 -0,4837%
Borsa Haberleri
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması
Piyasada ‘Trump’ zaferi fiyatlaması: Yeni dönemde neler bekleniyor?
13 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
GERİ
İLERİ
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması
Piyasada ‘Trump’ zaferi fiyatlaması: Yeni dönemde neler bekleniyor?
13 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL