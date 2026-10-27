Yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yatırımlarını sürdüren yazılım devi Microsoft, sermaye verimliliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir gönüllü ayrılma programı başlattı.

CNBC'de yer alan habere göre; Microsoft, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yüksek maliyetli yapay zeka altyapı yatırımları ile finansal verimlilik arasında denge kurma çabalarının bir parçası olarak geniş bir çalışan grubuna gönüllü çıkış seçeneği sunacağını bildirdi.

Şirket; ABD, Kanada, Hindistan ve İngiltere'deki 70 ve altı kıdem seviyesinde yer alan belirli çalışanlara yönelik yeni bir "Gönüllü Çıkış Teklifi" duyurdu.

Toplam iş gücünün yüzde 27'sini kapsıyor

Konuya yakın ve şirket içi hassas bilgiler nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağın aktardığına göre, bu fırsattan yaklaşık 60 bin kişi yararlanabilecek. Bu rakam, Microsoft'un 223 bin kişiden oluşan toplam küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 27'sine denk geliyor.

Microsoft, OpenAI ve Anthropic başta olmak üzere çok sayıda şirkete bulut hizmeti sunmak ve artan yapay zeka işlem talebini karşılamak amacıyla veri merkezi harcamalarını hızla artırıyor. Şirket, Temmuz ayında yaptığı açıklamada Eylül çeyreğine ait sermaye harcamalarının 50 milyar doları aşmasını beklediğini duyurmuştu. Geçen yılın aynı döneminde bu harcamalar ve finansal kiralamalar 34,9 milyar dolar seviyesindeydi.

Bütçe baskısı ve daha önceki adımlar

Artan altyapı giderleri, yazılım devinin finansal yapısı üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Microsoft, bu yılın Nisan ayında ABD'deki çalışanlarının yüzde 7'sini kapsayan ilk gönüllü emeklilik programını duyurmuş, ardından Temmuz ayında 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

Microsoft İnsan Kaynaklarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Amy Coleman, çalışanlara gönderdiği bilgi notunda şu ifadelere yer verdi:

"Gönüllü Çıkış Teklifi, değişim yaklaşımımızı nasıl geliştirdiğimizin önemli bir yansımasıdır. Çalışanlarımıza esneklik kazandırmayı ve kendi geleceklerini şekillendirmeleri için mümkün olan en fazla seçeneği sunmayı hedefliyoruz. Bu adım, yılın başlarında uyguladığımız Gönüllü Emeklilik Programı'ndan elde ettiğimiz deneyimler üzerine inşa edilmiştir."

Yapay zeka odaklı iş modeli dönüşümü

Microsoft, gelir modelini müşterilerin fiilen kullandığı yapay zeka miktarına göre faturalandıracak şekilde dönüştürüyor. Yazılımcılarını, satış ekiplerini ve tedarik zinciri çalışanlarını yapay zeka araçlarıyla donatan şirket, bu alanda önemli verimlilik artışları gözlemledi. 51 yıllık geçmişe sahip Windows ve Office üreticisi, bir yandan bu yeni iş modeline adapte olurken diğer yandan en kritik büyüme fırsatlarına odaklanacak doğru yetenek yapısını korumayı amaçlıyor.

Şirketin temel hedefi, bu devasa dönüşümü gerçekleştirirken güçlü finansal profilini ve nakit akışını riske atmamak. Yılın ikinci çeyreğinde bulut pazarındaki rakipleri Alphabet ve Amazon negatif serbest nakit akışı bildirirken, Microsoft'un serbest nakit akışı yıllık %23 düşüşe rağmen 19,64 milyar dolar pozitif seviyede gerçekleşti.