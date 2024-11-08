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Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Kasım 2024 altın fiyatları...

08 Kasım 2024 | 10:51
Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 966 liradan satılıyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 2 bin 977 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 2 bin 966 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 950 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 2 bin 684 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirmesinin ardından karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı yılın 4. Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 2024 yılının son toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağına yönelik tahminler yüzde 78 ihtimalle fiyatlanıyor.

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

Analistler, yurt içinde TCMB yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yanı sıra finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

 

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