Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 1 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında son gelişmeler yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 1 Haziran 2026 Salı günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında yaşanan değişimler yakından takip edilirken, güncel alış ve satış rakamları da merak ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
1 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.675,7 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.029 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 22.038 TL
- Tam altın satış fiyatı: 43.757 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.967 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.517,8 dolar