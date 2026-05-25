  Borsa
  • Borsa
  • Borsa İstanbul’dan KONTR vadeli işlemleri için yeni karar

Borsa İstanbul, VİOP’ta işlem gören KONTR pay vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verildiğini duyurdu.


Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem gören KONTR pay vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin yeni bir karar açıkladı.

Buna göre, KONTR kodlu Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. pay vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade ayları işleme açılmayacak.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklama şu şekildedir:

“Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmekte olan KONTR (Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.) pay vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verilmiştir. Halen işlem görmekte olan Mayıs, Haziran ve Temmuz 2026 vade aylarına ait sözleşmeler, vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecektir.”

