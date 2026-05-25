IC Enterra’dan sermaye artırımı için tarih açıklaması var

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA), sermaye artırımı sürecine ilişkin yeni tarihleri açıkladı. Şirketin 1 milyar 845 milyon TL olan mevcut sermayesi, 1 milyar 845 milyon TL iç kaynaklardan bedelsiz ve 350 milyon 550 bin TL bedelli artırımla toplamda 4 milyar 40 milyon 550 bin TL’ye çıkarılacak. Böylece şirket sermayesinde toplam 2 milyar 195 milyon 550 bin TL artış yapılacak.

Sermaye artırımı kapsamında pay sahiplerine %100 oranında bedelsiz pay verilecek. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 1 Haziran 2026 olarak açıklanırken, kayıt tarihi 2 Haziran 2026, ödeme tarihi ise 3 Haziran 2026 olarak duyuruldu.

Bedelli sermaye artırımı tarafında rüçhan hakkı kullanım oranı %19 olarak belirlendi. Yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli pay için 1 TL üzerinden kullandırılacak. Rüçhan hakkı kullanım süreci 1 Haziran 2026’da başlayıp 15 Haziran 2026’da sona erecek.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde

Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 1.845.000.000 TL'si iç kaynaklardan bedelsiz, 70.217.486,23 TL nominal değerli paylar karşılığında nakden ve 280.332.513,77 TL nominal değerli paylar karşılığında ilişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar (VUK tablolarına göre sermaye avansı) hesabından mahsup edilerek toplam 350.550.000 TL bedelli olmak suretiyle toplam 2.195.550.000.-TL (%119) artırılarak 4.040.550.000.-TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 2.195.550.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2026 tarih ve 26/788 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %119 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları; 1,00.-TL nominal değerli pay için 1,00.-TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 01.06.2026 ile 15.06.2026 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılamayan paylar olması halinde, izahnamede açıklandığı üzere IC İçtaş Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin satın alma taahhüdü bulunmaktadır.

Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.icenterra.com.tr) ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.ziraatyatirim.com.tr) ulaşılabilir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.