Borsa bugün açık mı? 25 Mayıs 2026 Borsa İstanbul kapalı mı?

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala Borsa İstanbul’un çalışma düzeni merak konusu oldu. İşlemlerini bayram öncesinde tamamlamak isteyen vatandaşlar, "25 Mayıs 2026 Pazartesi günü borsa açık mı?", "Borsa bugün açık mı, kapalı mı?, "Arife günü borsada işlem yapılacak mı?" sorularının yanıtını araştırıyor.
1 Bugün (25 Mayıs 2026) borsa açık mı, kapalı mı?
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Borsa İstanbul’da işlemler normal şekilde devam edecek.
2 Arife günü (26 Mayıs 2026 Salı) borsa açık mı?
26 Mayıs 2026 Salı günü arife nedeniyle yarım gün mesai uygulanacağından Borsa İstanbul’da işlemler saat 13.00’e kadar sürecek.
3 Borsa İstanbul Kurban Bayramı'nda kaç gün kapalı olacak?
Borsa İstanbul, Kurban Bayramı nedeniyle 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında işlemlere kapalı olacak.
4 Bayram nedeniyle takas tarihlerinde değişiklik
Öte yandan, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul’da takas tarihlerinde değişikliğe gidildi. Pay piyasasında 22 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü yapılacak.
Pazartesi ve salı günü yapılan işlemlerin takası ise 2 Haziran Salı günü tamamlanacak.
Ayrıca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlara ilişkin fiziki teslimat işlemleri de 26 Mayıs tarihinde yapılmayacak.