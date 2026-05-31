2026 Kurban Bayramı tatilinin ardından 1 Haziran Pazartesi günü açılış yapacak olan Borsa İstanbul’da 10 şirket temettü ödemesi yapmaya hazırlanıyor.
1 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS)
Dağıtım Tarihi: 01.06.2026
Brüt (TL): 1,8804153
Net (TL): 1,598353
2 Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)
Dağıtım Tarihi: 01.06.2026
Brüt (TL): 0,3529
Net (TL): 0,3
3 Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)
Dağıtım Tarihi: 01.06.2026
Brüt (TL): 2,7
Net (TL): 2,295
4 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
Dağıtım Tarihi: 01.06.2026
Brüt (TL): 0,5876
Net (TL): 0,4995
5 Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)
Dağıtım Tarihi: 02.06.2026
Brüt (TL): 2
Net (TL): 1,7
6 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Dağıtım Tarihi: 03.06.2026
Brüt (TL): 0,55
Net (TL): 0,4675
8 Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)
Dağıtım Tarihi: 04.06.2026
Brüt (TL): 0,7
Net (TL): 0,595