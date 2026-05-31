ARA
DOLAR
45,89
0,15%
DOLAR
EURO
53,37
-0,19%
EURO
ALTIN
6519,28
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa İstanbul'da yeni haftada 10 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da yeni haftada 10 şirket temettü dağıtacak

Borsada işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri önümüzdeki hafta da devam edecek. Borsa İstanbul’da 1-5 Haziran 2026 işlem haftasında 10 şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.

Borsa İstanbul'da yeni haftada 10 şirket temettü dağıtacak

2026 Kurban Bayramı tatilinin ardından 1 Haziran Pazartesi günü açılış yapacak olan Borsa İstanbul’da 10 şirket temettü ödemesi yapmaya hazırlanıyor.

 

1 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS)

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS)

Dağıtım Tarihi: 01.06.2026

Brüt (TL): 1,8804153 

Net (TL): 1,598353

2 Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)

Dağıtım Tarihi: 01.06.2026

Brüt (TL): 0,3529 

Net (TL): 0,3

3 Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)

Dağıtım Tarihi: 01.06.2026

Brüt (TL): 2,7 

Net (TL): 2,295

4 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)

Dağıtım Tarihi: 01.06.2026

Brüt (TL): 0,5876 

Net (TL): 0,4995

5 Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)

Dağıtım Tarihi: 02.06.2026

Brüt (TL): 2 

Net (TL): 1,7

6 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Dağıtım Tarihi: 03.06.2026

Brüt (TL): 0,55 

Net (TL): 0,4675

7 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)

Dağıtım Tarihi: 03.06.2026

Brüt (TL): 4,5 

Net (TL): 3,825

8 Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)

Dağıtım Tarihi: 04.06.2026

Brüt (TL): 0,7 

Net (TL): 0,595

9 Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (TABGD)

Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (TABGD)

Dağıtım Tarihi: 04.06.2026

Brüt (TL): 5 

Net (TL): 4,25

10 Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)

Dağıtım Tarihi: 05.06.2026

Brüt (TL): 2,5 

Net (TL): 2,5 (GYO şirketleri stopajdan muaf olduğu için net ve brüt eşittir)
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL