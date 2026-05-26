  • MHR GYO’dan sermaye artırımı kararı var: Yüzde 50

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY), 1,24 milyar TL olan ödenmiş sermayesini iç kaynaklardan karşılanacak yüzde 50 bedelsiz sermaye artırımıyla 1,86 milyar TL’ye çıkarmayı genel kurul onayına sunacak.


MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY), tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 50 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. 

Şirketin 1.240.500.000 TL olan mevcut sermayesi, 620.250.000 TL tutarındaki bedelsiz pay dağıtımıyla 1.860.750.000 TL’ye çıkarılacak. Artırımın kaynağı, yasal kayıtlarda bulunan “Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları” olarak açıklandı. Karar, 25 Mayıs 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınırken, sermaye artırımı işlemi genel kurulun onayına sunulacak.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

25 Mayıs 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca, yasal kayıtlarımızda bulunan 620.250.000 TL tutarındaki "Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları"ndan oluşan iç kaynağın sermayeye ilave edilmesi neticesinde 1.240.500.000 TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan olmak üzere % 50 oranında, 620.250.000 TL tutarında bedelsiz pay dağıtımı şeklinde arttırılarak, 1.860.750.000 TL'ye çıkarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

