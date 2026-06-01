Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 5 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (AKCNS), Ayes Çelik Hasır Ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES), Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) ve Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (AKCNS)



• Pay Başına Brüt Temettü: 1,8804153 TL

• Pay Başına Net Temettü: 1,5983530 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 225,62 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Ayes Çelik Hasır Ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,3529411 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,2999999 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 33,63 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)



• Pay Başına Brüt Temettü: 2,7000000 TL

• Pay Başına Net Temettü: 2,2950000 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 41,74 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,5876180 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,4994753 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 45,21 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) paylarında fiyat düzeltmesi yapılacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Açıklamaya göre, IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. payları, %100 bedelsiz ve %19 bedelli sermaye artırımı nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren hakları kullanılmış olarak işlem görecek. Borsa İstanbul’un hak kullanımı açıklamasında ENTRA için bedelsiz pay alma oranı %100, rüçhan hakkı kullanım oranı %19 ve rüçhan hakkı kullandırma fiyatı 1,00 TL olarak yer aldı.

IC Enterra’nın KAP açıklamasına göre şirketin mevcut sermayesi 1 milyar 845 milyon TL seviyesinde bulunurken, sermaye artırımı sonrası ulaşılacak sermaye 4 milyar 40 milyon 550 bin TL olacak. Şirket, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihini 1 Haziran 2026, rüçhan hakkı kullanım tarihlerini ise 1-15 Haziran 2026 olarak duyurdu.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA)

%100 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

%19 Rüçhan Hakkı Kullanımı

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı: 1,00 TL

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 4,75 TL