Milk Academy borsaya hazırlanıyor

Süt ve süt ürünleri sektöründe sürülebilir peynir ve mozarella peyniri üretiminde 20 yıldır faaliyet yürüten Milk Academy, 2023 yılında Cabir Holding tarafından alındıktan sonra, yatırımlarla büyüme trendine girdi. Şirket bugün Bursa Mustafa Kemalpaşa’da 17 bin m2 üretim tesisini modernize edip, kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırdı. Bunun yanında 10 bin metrekare depo ve 12 bin metrekare dondurma için depo yatırımı hayata geçirildi. Şirket satın alındıktan sonra 6 milyon Euro’su yeni iş alanı olan dondurmaya olmak üzere toplama 20 milyon Euro yatırım yapıldı.

Ekonomist’in 10 - 23 Mayıs 2026 tarihli sayısından

Şirketin hedefindeki en önemli gündem maddelerinden biri de halka arz. “Halka arz kararını yatırımları daha hızlı hayata geçirmek, otomasyon ve AR-GE yatırımlarını derinleştirmek ve ölçeklenebilir büyümeyi desteklemek için önemli bir adım olarak görüyoruz” diyen Milk Academy Genel Müdürü Hüseyin Balcı, halka arzdan elde edilecek kaynakla; dondurma ve peynir tarafındaki otomasyon yatırımlarını hızlandıracaklarını söylüyor. Yine şirket bu gelirle, katma değerli ve inovatif ürünlerin payını artırarak verimlilik odaklı dönüşümünü sürdürülebilir hale getirmek istiyor.

Dondurma işine giriyor

Günlük 400 ton çiğ süt işleme ve günlük 600 ton çiğ süt stok kapasitesine sahip Milk Academy, yeni ürün kategorileri ve yeni kapasiteler, modernizasyon çalışmaları için makine ve iş gücü yatırımlarına devam ediyor. Grubun şirketi satın almasında yeni ürün dondurma yatırımı düşüncesinin önemli etkisi oldu. Balcı, “Dondurma, Milk Academy için önemli bir sıçrama noktası olacak. Yılın her dönemine uygun olduğu için Ortadoğu önemli bir pazar. Türkiye pazarında kendi markamızla mayıs ayından itibaren olacağız” diyor. Dondurma için 3 milyon Euro daha yatırım yapacaklarını ifade eden Balcı şöyle devam ediyor: “Dondurmadaki orta vadeli temel hedefimiz Türkiye’nin en’leri arasında yer almak, buna inanıyoruz. Çünkü dondurma konusunda çok güçlü bir know how’a sahibiz. Bu nedenle dondurmayı potansiyeli olan önemli bir yatırım olarak görüyoruz.”

Yurt içi pazarın payı arttı

2025 yılını 2 milyar TL ciro ile kapatan şirket, Cabir Holding bünyesine geçmeden önce yüzde 80 ihracat odaklı çalışıyordu. Bu satışların ağırlıklı kısmı Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine yapılıyordu. Satın alma sonrasında iç piyasada gücünü artırmaya başlayan şirket, bugün gelinen noktada ihracat pazarlarında var olmakla birlikte yüzde 80 iç piyasa ağırlıklı çalışıyor. Özellikle ev dışı tüketim tarafında çok sayıda üreticiye, pastacıya, pizza zincirlerine, otellere, restoranlara, catering firmalarına ürün sağlanıyor.