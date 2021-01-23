Altın fiyatları ne kadardı? Bu hafta ne kadar oldu? Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Bu Hafta Sonu Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 454,00 443,80 438,20 -1,26 -3,48 Cumhuriyet 3.011,00 2.944,00 2.908,00 -1,22 -3,42 ABD Doları 7,4310 7,4920 7,4110 -1,08 -0,27 Avro 9,1200 9,0710 9,0140 -0,63 -1,16 İngiliz Sterlini 10,1810 10,2220 10,1320 -0,88 -0,48 İsviçre Frangı 8,4720 8,4470 8,3770 -0,83 -1,12