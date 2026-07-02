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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın yatırım araçlarına yönelik yeni ihraçlarını duyurdu. Bakanlık, doğrudan satış yöntemiyle altın karşılığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 3 Temmuz 2026 valörlü, 30 Haziran 2028 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli 2 bin 414 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli, 5 bin 363 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Etiketler
altın tahvili altına dayalı kira sertifikası kira sertifikası hazine Hazine ve Maliye Bakanlığı
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