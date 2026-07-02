Fed’in faiz arttırım ihtimali düştü, altın ve gümüş kazandı

ABD'de açıklanan haziran ayı istihdam verileri küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Beklentilerin oldukça altında kalan tarım dışı istihdam rakamı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni faiz artırımlarına gitme ihtimalini azaltırken, güvenli liman talebini artırdı. Bunun etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarında güçlü yükseliş yaşandı.

Altın 8 ayın en düşük seviyesinden toparlandı

ABD'de beklenenden zayıf gelen istihdam verileri, yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini düşürmesiyle altın fiyatları Perşembe günü yüzde 2,5 artarak sekiz ayın en düşük seviyesinden toparlandı.

Altın ve gümüşte güçlü yükseliş

Spot altın, TSİ 13:45 itibarıyla yüzde 2,5'ten fazla artarak ons ​​başına yaklaşık 4.134 dolara yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri de ilerleme kaydetti. Gümüş, değerli metallerdeki yükselişi takip ederek yaklaşık yüzde 4,6 artışla ons başına 61,77 dolara çıktı.

Beklentilerin altında kalan istihdam verisi piyasaları hareketlendirdi

ABD ekonomisinin Haziran ayında sadece 57.000 yeni iş eklemesinin ardından gelen bu kazanımlar, piyasa beklentisi olan 114.000'in oldukça altında kaldı ve bir önceki aya göre keskin bir yavaşlamayı işaret etti. Çalışma İstatistikleri Bürosu ayrıca Nisan ve Mayıs aylarındaki istihdam artışlarını toplamda 74.000 aşağı yönlü revize etti.

İşsizlik oranı Mayıs ayındaki yüzde 4,3'ten beklenmedik bir şekilde yüzde 4,2'ye düştü, ancak bu düşüşün bir kısmı, işgücüne katılım oranındaki 0,3 puanlık düşüşten kaynaklandı; katılım oranı yüzde 61,5'e geriledi.

Haziran ayında eğlence ve konaklama sektöründeki istihdam 61.000 kişi azaldı; bu durum, turizm faaliyetlerinin Dünya Kupası döneminde destek sağlayacağı beklentisine rağmen, mevsimlik işe alımların alışılmadık derecede zayıf olmasını yansıtıyor.

Verilere göre, ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,3 artarak 37,64 dolara yükseldi ve yıllık ücret artışı yüzde 3,5 oldu.

Faiz beklentisi geriledi

Raporun ardından, yatırımcılar kısa vadede Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerini düşürdü; Eylül ayında faiz artırımı olasılığı, istihdam verilerinin açıklanmasından önce yaklaşık üçte ikiden yüzde 50'ye doğru geriledi.

Altın, genellikle yüksek faiz oranlarına ilişkin beklentiler zayıfladığında değer kazanır. Doların değer kaybetmesi de, diğer para birimlerini elinde bulunduranlar için altını daha ucuz hale getirerek altını destekledi.

Fed Başkanı Kevin Warsh Çarşamba günü yaptığı açıklamada, enflasyon beklentilerinin azaldığını belirtirken, merkez bankasının fiyat istikrarını yeniden sağlamaya olan bağlılığını yineledi.

Düşük petrol fiyatları da altını destekledi

Düşük petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı üzerinden artan sevkiyatlar ve ABD-İran arasındaki dolaylı görüşmelerde kaydedilen ilerleme işaretleri, enerji maliyetlerine bağlı enflasyon endişelerini hafifletmeye yardımcı olarak kıymetli metallere olan desteği artırdı.