Bakan Bolat: Türkiye küresel zorluklara rağmen 10 yılın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hollanda'da düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Ülke Temsilcileri Toplantısı'nda Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin son yıllarda yaşanan küresel krizlere rağmen büyümesini sürdürdüğünü belirten Bolat, ülkenin 2025 yılı itibarıyla dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi konumuna yükseldiğini ifade etti.

"Türkiye küresel zorluklara rağmen öne çıktı"

Amsterdam'da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin son 10 yılda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldığını söyledi. 2025 yılı itibarıyla milli gelirin 1,6 trilyon dolara ulaştığını belirten Bolat, ekonominin yüzde 3,6 büyüme kaydettiğini ifade etti.

İhracat 273,3 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin ihracat performansına da dikkat çeken Bolat, 2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde bulunan ihracatın 2025 yılında 273,3 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Son 20 yılda Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımın 290 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, yalnızca geçen yıl ülkeye 13 milyar doların üzerinde yabancı yatırım geldiğini kaydetti.

AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı

Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yapan Bolat, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 43'ünün AB ülkelerine yapıldığını ifade etti. Ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 70'inin de AB kaynaklı olduğunu belirten Bolat, Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik entegrasyonun güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Hollanda ile ticarette yeni hedef

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2003 yılında 3,1 milyar dolar seviyesindeyken 2025 yılında 13,3 milyar doları aştığını belirten Bolat, kısa vadede 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Hollanda'nın Türkiye'deki yatırım stokunun 39,2 milyar doları, Türk şirketlerinin Hollanda'daki yatırımlarının ise 24,3 milyar doları geçtiğini aktaran Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin her geçen yıl güçlendiğini ifade etti.

Avrupa'daki Türk iş insanlarına yatırım çağrısı

Konuşmasında Avrupa'da faaliyet gösteren Türk girişimcilere de seslenen Bakan Bolat, Avrupa'da edinilen bilgi birikimi, sermaye ve iş ağlarının Türkiye'nin büyüme hikayesiyle buluşturulması çağrısında bulundu. Bolat ayrıca Türkiye'nin yeşil dönüşüm, savunma sanayi, deniz taşımacılığı ve dijital dönüşüm gibi stratejik alanlarda önemli adımlar atmayı sürdürdüğünü belirtti.