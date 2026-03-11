Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor: 11 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Küresel ve yurt içi piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar ve yatırımcılar günün ilk saatlerinde “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın kaç lira oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Mart 2026 Çarşamba sabahı güncel altın fiyatları…

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 7.373,1 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.211 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.412 TL

Tam altın satış fiyatı: 48.416,01 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.594 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.200 dolar

