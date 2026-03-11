ARA
DOLAR
44,08
0,06%
DOLAR
EURO
51,19
-0,04%
EURO
ALTIN
7320,63
-0,48%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor: 11 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor: 11 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar güncel fiyatları yakından izliyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 11 Mart 2026 itibarıyla gram, ons, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları…

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor: 11 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Küresel ve yurt içi piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar ve yatırımcılar günün ilk saatlerinde “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın kaç lira oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Mart 2026 Çarşamba sabahı güncel altın fiyatları…

Güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 7.373,1 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.211 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 24.412 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 48.416,01 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.594 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 5.200 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL