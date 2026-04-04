Altın fiyatlarında son durum: 4 Nisan 2026 gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL?

4 Nisan 2026 Cumartesi günü altın fiyatları yatırımcılar ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 4 Nisan Cumartesi günü sabahında altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

4 Nisan 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.704,4 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.627 TL

Yarım altın satış fiyatı: 23.049 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.489,47 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.961 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.677,5 dolar

