Altın fiyatlarında son durum: 4 Nisan 2026 gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL?

4 Nisan 2026 Cumartesi günü altın fiyatları yatırımcılar ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 4 Nisan Cumartesi günü sabahında altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
4 Nisan 2026 güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.704,4 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.627 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 23.049 TL
- Tam altın satış fiyatı: 44.489,47 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.961 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.677,5 dolar