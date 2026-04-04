Beşiktaş, Tüpraş ile 3 sezonluk sponsorluk anlaşması imzaladı

Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) arasında, 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere üç sezonu kapsayan stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2026/27, 2027/28 ve 2028/29 sezonlarına ilişkin sözleşme bedeli toplam 1,18 milyar TL + KDV olup, tutarın tamamı peşin olarak ödenecektir. Ayrıca, sözleşmede belirtilen başarı şartlarının gerçekleşmesi halinde, 2026-2027 sezonu için 51,2 milyon TL + KDV tutarında başarı primi ödenecek; izleyen sezonlarda başarı primi tutarı, bir önceki sezon primine TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranı eklenerek belirlenecektir." denildi.