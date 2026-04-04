  • "Uçakların düşürülmesi Tahran ile görüşmeleri durdurmayacak"

"Uçakların düşürülmesi Tahran ile görüşmeleri durdurmayacak"

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından savaş uçaklarının düşürülmesinin, Tahran yönetimiyle olası müzakereleri etkilemeyeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
Trump, NBC televizyonuna telefonla bağlanarak yaptığı konuşmada, ABD savaş uçaklarının İran tarafından düşürülmesinin ardından mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarının ayrıntıları hakkında konuşmayı reddetti.

İran'a karşı saldırıları "yoğun ve hassas bir askeri operasyon" olarak niteleyen ABD Başkanı Trump, olayın ülkede bazı haberlerde yer alma biçiminden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Trump, İran tarafından savaş uçaklarının düşürülmesinin Tahran yönetimiyle olası müzakereleri etkilemeyeceğini belirterek "Hayır, hiç etkilemeyecek. Hayır, bu bir savaş. Savaş halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

