Borsa İstanbul'da Nisan ayı temettü takvimi belli oldu: Ne kadar kar dağıtacaklar?

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2026 yılı Nisan dönemi temettü takvimi şekillendi .Kâr payı ödeme tarihleri ve dağıtım tutarları yakından izlenirken, yatırımcılar hangi hissenin ne zaman temettü vereceğini araştırıyor. Nisan ayında 25 şirket temettü verecek.
İşte 2026 Nisan temettü ödeme takvimine dair ayrıntılar…
1 Albaraka Türk (ALBRK)
Hisse başına net temettü: 0,223 TL
Ödeme tarihi: 15 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 556.329.250 TL
Temettü verimi: Yüzde 3,2
2 Çimsa (CIMSA)
Hisse başına net temettü: 0,629 TL
Ödeme tarihi: 1 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 595.000.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 1,5
3 Garanti BBVA (GARAN)
Hisse başına net temettü: 4,477 TL
Ödeme tarihi: 7 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 18.802.787.650 TL
Temettü verimi: Yüzde 4,2
4 Gelecek Varlık Yönetimi (GLCVY)
Hisse başına net temettü: 2,130 TL
Ödeme tarihi: 13 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 297.500.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 4,1
5 Akiş GYO (AKSGY)
Hisse başına net temettü: 0,455 TL
Ödeme tarihi: 20 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 1.100.000.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 5,1
6 Akmerkez GYO (AKMGY)
Hisse başına net temettü: 12,360 TL
Ödeme tarihi: 15 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 460.583.040 TL
Temettü verimi: Yüzde 4,5
7 Aksa Akrilik (AKSA)
Hisse başına net temettü: 0,493 TL
Ödeme tarihi: 3 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 1.915.305.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 5,4
8 Afyon Çimento (AFYON)
Hisse başına net temettü: 1,275 TL
Ödeme tarihi: 1 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 510.000.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 8,9
9 İş Yatırım (ISMEN)
Hisse başına net temettü: 2,692 TL
Ödeme tarihi: 1 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 4.037.500.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 7,3
10 Ulusal Faktoring (ULUFA)
Hisse başına net temettü: 0,210 TL
Ödeme tarihi: 6 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 113.400.071 TL
Temettü verimi: Yüzde 5,7
11 Yeni Gimat GYO (YGGYO)
Hisse başına net temettü: 10,550 TL
Ödeme tarihi: 7 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 2.552.256.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 5,2
12 Enka İnşaat (ENKAI)
Hisse başına net temettü: 1,794 TL
Ödeme tarihi: 8 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 10.765.996.801 TL
Temettü verimi: Yüzde 2,3
13 Enerjisa (ENJSA)
Hisse başına net temettü: 4,318 TL
Ödeme tarihi: 13 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 5.099.855.800 TL
Temettü verimi: Yüzde 4,3
14 Vakko (VAKKO)
Hisse başına net temettü: 5,313 TL
Ödeme tarihi: 14 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 850.000.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 8,1
15 Çelebi Hava Servisi (CLEBI)
Hisse başına net temettü: 87,550 TL
Ödeme tarihi: 24 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 2.127.465.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 6,0
16 Yünsa (YUNSA)
Hisse başına net temettü: 0,311 TL
Ödeme tarihi: 27 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 149.113.896 TL
Temettü verimi: Yüzde 4,7
17 Mistral GYO (MSGYO)
Hisse başına net temettü: 0,426 TL
Ödeme tarihi: 28 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 200.000.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 5,6
18 Osmanlı Yatırım (OSMEN)
Hisse başına net temettü: 0,043 TL
Ödeme tarihi: 28 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 17.000.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 0,7
19 Borusan Yatırım (BRYAT)
Hisse başına net temettü: 141,224 TL
Ödeme tarihi: 30 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 3.971.923.300 TL
Temettü verimi: Yüzde 7,9
20 Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: BEGYO
Temettü tutarı: 0,0215 TL
Temettü ödeme tarihi: 15.04.2026
21 Ayen Enerji (AYEN)
Hisse başına net temettü: 0,664 TL
Ödeme tarihi: 21 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 184.226.153 TL
Temettü verimi: Yüzde 2,8
22 İş Bankası (ISCTR)
Hisse başına net temettü: 0,459 TL
Ödeme tarihi: 1 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 11.464.805.928 TL
Temettü verimi: Yüzde 4,1
23 Sabancı Holding (SAHOL)
Hisse başına net temettü: 1,339 TL
Ödeme tarihi: 1 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 2.812.340.411 TL
Temettü verimi: Yüzde 1,6
24 Selçuk Ecza Deposu (SELEC)
Hisse başına net temettü: 0,374 TL
Ödeme tarihi: 17 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 232.254.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 0,5