Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzında talep toplama Çarşamba başlıyor

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan Ağaoğlu Avrasya GYO 1-2-3 Nisan tarihlerinde #AAGYO işlem koduyla 21,10 TL'den talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.

Toplam halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL seviyesinde. Bu kapsamda yatırımcılara 176 milyon adet pay sunulacak. Halka açıklık oranı ise %25,11 olarak gerçekleşecek.

Bugüne kadar 45 binin üzerinde konut, ofis ve ticari ünite geliştiren şirket, 7 milyon metrekareyi aşan proje büyüklüğüne ulaştı.

Portföyünde ağırlıklı olarak İstanbul’un gelişim akslarında yer alan projeler bulunuyor. Ataşehir, Çekmeköy, Sarıyer, Ümraniye, Bahçelievler, Başakşehir ve Üsküdar gibi bölgelerde konumlanan varlıklar dikkat çekiyor.