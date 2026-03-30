  • Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzında talep toplama Çarşamba başlıyor

Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzında talep toplama Çarşamba başlıyor

Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) sektörünün dikkat çeken şirketlerinden biri olan Ağaoğlu Avrasya GYO, 2026 yılında yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.


Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzında talep toplama Çarşamba başlıyor

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan Ağaoğlu Avrasya GYO 1-2-3 Nisan tarihlerinde #AAGYO işlem koduyla 21,10 TL'den talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.

Toplam halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL seviyesinde. Bu kapsamda yatırımcılara 176 milyon adet pay sunulacak. Halka açıklık oranı ise %25,11 olarak gerçekleşecek.

Bugüne kadar 45 binin üzerinde konut, ofis ve ticari ünite geliştiren şirket, 7 milyon metrekareyi aşan proje büyüklüğüne ulaştı.

Portföyünde ağırlıklı olarak İstanbul’un gelişim akslarında yer alan projeler bulunuyor. Ataşehir, Çekmeköy, Sarıyer, Ümraniye, Bahçelievler, Başakşehir ve Üsküdar gibi bölgelerde konumlanan varlıklar dikkat çekiyor.

 

