Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, acil dönüştürülmesi gereken konutlar için 3 milyon TL’ye kadar destek paketi hazırlandığını açıklamasının ardından, mülk sahipleri konunun detaylarını merak etmeye başladı. Kentsel dönüşüm süreci için hazırlanan bu yeni desteğin kapsamı ve detayları araştırılıyor. Peki, 3 milyon TL'lik destek paketinden kimler yararlanabilecek, başvuru şartları neler?
1 İstanbul'da kentsel dönüşüm için yeni destek paketi
Dün gerçekleşen Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde 591 konut ve 28 ticari birimden oluşan kentsel dönüşüm projesinin kura çekim töreninde önemli açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, megakent İstanbul'un kentsel dönüşümü için yeni destek paketi hazırladıklarını duyurdu.
Şehrin, Dünya Bankası finansmanında gerçekleşen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamına alındığını duyuran Bakan Kurum, acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak vatandaşlara 3 milyon liraya kadar destek paketini hazırladıklarını kaydetti.
2 Destek paketinin detayları neler?
Destek paketi kapsamında inşaat sürerken 1 yıl boyunca vatandaşın ödeme yapmayacağını belirten Kurum, "Tam 1 yıl boyunca bu kapsamda dönüşüme giren vatandaşlarımız ödeme yapmayacaklar. Yani benim İstanbullu kardeşim, 1 yılda evini bitirecek, yuvasına yerleşecek, kahvesini içecek, orada huzurla oturup, ondan sonra ödemeye başlayacak." ifadelerini kullandı.
3 İstanbul yeni kentsel dönüşüm destek paketi için ödeme planı belli oldu mu?
Bakan Murat Kurum, 180 ay vadeli bir ödeme planı sunacaklarını da kaydetti. Kurum, "Bu ödeme planı da aylık 0,69, yani yıllık maliyeti yüzde 10'un bile altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız." dedi.
4 Başvurular ne zaman başlıyor?
İnşa sürecinde vatandaşın yanında olacaklarının da altını çizen Bakan Kurum, "Belediyelerimiz, valimiz, vekillerimiz, bakanlığımızın tüm birimleri de her an sizin yanı başınızda duracak. Müjdemizi verdik, şu dakika itibarıyla harekete geçiyoruz. Bugün hemen başvuruları almaya başlayacağız. Ön incelemelere, bilgilendirme toplantılarına ve yine gelen talep çerçevesinde incelemelerimize de hızlı bir şekilde başlıyor olacağız." dedi.
5 Destek paketi hangi iller için geçerli olacak?
Kentsel dönüşüm için yeni destek paketiyle 3 milyon TL'ye kadar finansman desteği sağlanacak. İlk yıl ödemesiz, 0,69 faiz ve 180 ay vadeli destek paketi projesi ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerinde uygulanmaya başlanacak.
6 Destek paketinden kimler yararlanacak?
Dört kategoride faiz indirimleri yapılacak gruplar şöyle sıralandı:
1- Kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde riskli yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler,
2- Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar),
3- Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hanehalkı reisi kadın olan haneler,
4- A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,50
B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,25.
Dört kategoriyi birden karşılayan vatandaşlarise 0,25+0,25+0,25+(A sınıfı)0,50 olmak üzere toplamda yıllık 1,25 oranında indirim alabilecek.
7 Destek paketinden kimler yararlanacak?
Kredi alabilmek için açık, devam eden icra, takip ve haciz kaydı bulunmaması, ayrıca kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranının yüzde 70'i aşmaması gerektiği de belirtildi.
8 Destek paketi için başvurular başladı mı?
Destek paketi için İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da başvuru süreci başladı.
9 Başvurular başladı mı?
Başvurular, proje kapsamındaki illerde yer alan irtibat ofisleri üzerinden yapılabilecek. İrtibat ofislerine ilişkin bilgilere ise "kentseldirenclilik.csb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.