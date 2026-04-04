Dört kategoride faiz indirimleri yapılacak gruplar şöyle sıralandı:

1- Kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde riskli yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler,

2- Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar),

3- Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hanehalkı reisi kadın olan haneler,

4- A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,50

B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,25.

Dört kategoriyi birden karşılayan vatandaşlarise 0,25+0,25+0,25+(A sınıfı)0,50 olmak üzere toplamda yıllık 1,25 oranında indirim alabilecek.