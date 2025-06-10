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Altın güne nasıl başladı? 10 Haziran altın fiyatları

Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 4 bin 198 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 920 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 570 liradan satılıyor.

10 Haziran 2025 | 10:07
Altın güne nasıl başladı? 10 Haziran altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 4 bin 194 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 4 bin 198 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 920 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 570 liradan satılıyor.

Altının onsu, yeni günde yüzde 0,1 artışla 3 bin 329 dolardan işlem görüyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine dair iyimserlik varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveninin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
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