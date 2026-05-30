Ticaret Bakanlığı'ndan yapay zeka hamlesi: Sayısı 18'den 35'e çıktı

Önal, Antalya'da katıldığı bir programda, AA muhabirine, e-ticaretin teknolojik dönüşüm sayesinde daha hızlı büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'nin e-ihracat alanında son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirten Önal, "Yola çıktığımızda 2022'de E-İhracat Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesini kurduk. 2023'te de ihracat desteklerini hayata geçirdik. O dönemde ihracat 2 milyar dolardı. Bunu 6,4 milyar dolara kadar ulaştırdık." diye konuştu.

E-ihracat verilerini ölçme konusunda veri sıkıntısı yaşandığını ifade eden Önal, aslında rakamların çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

Bazı ülkelerin Türkiye'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Önal, "Suudi Arabistan, e-ihracat alanında Türkiye'yi yakından incelemekte. Çin'den sonra en başarılı e-ihracat politikası örneğinin Türkiye'de olduğunu değerlendiriyorlar." bilgisini verdi.

Firmalar özellikle küresel pazar yerleri üzerinden dünyaya açılıyor"



Hasan Önal, "E-ihracatta uzak ülkeler stratejisi kapsamında ilk etapta 18 ülkeyi hedef pazar olarak belirlemiştik. Küresel ticaretteki güncel gelişmeler ve bazı ülkelerde gümrük muafiyetlerinin kaldırılmasıyla hedef ülke sayısını 35'e çıkardık." dedi.

En son Almanya, Fransa ve Romanya gibi ülkeleri de hedef ülkeler grubuna dahil ettiklerini anlatan Önal, şunları kaydetti:

"E-ihracatta öncelikli ülke ABD. ABD'yi Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Almanya takip ediyor. Firmalar özellikle küresel pazar yerleri üzerinden dünyaya açılıyor. E-ihracatta ABD firmalarımız için çok önemli ve pazar yerleri üzerinden açılım yapıyor. Bizim e-ihracat desteklerimiz de aslında pazar yerleri üzerinden açılımı destekleyecek modelde. Şu ana kadar 27 pazar yerinin kılavuzunu hazırladık. Bu anlamda ülkelerden ziyade uluslararası küresel pazar yeri platformlarındaki satışları vurgulayarak, firmalarımızın tüm globale ulaşmasını hedefliyoruz."

Yapay zeka destekli platformlar geliştiriliyor



Önal, dijital dönüşümün temelinde teknolojik dönüşümün yer aldığını, günümüzde yapay zekanın öne çıkan en önemli başlıklardan biri olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak yapay zeka destekli bilgi platformları geliştirdiklerini belirten Önal, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızca firmalarımızın bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik platformları yapay zeka destekli olarak geliştiriyoruz. Bakanlık olarak ticaretin yapay zeka teknolojileriyle güçlendirilmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda TOBB ile yakın dönemde bir çalıştay gerçekleştirmeyi de planlıyoruz. Sayın Bakanımızın dijitalleşme ve yapay zeka alanındaki vizyonu, bu çalışmalarımıza güçlü bir yön vermektedir. Bakanlığımız, bu vizyon doğrultusunda ihracatçılarımızın bilgiye daha hızlı erişmesini ve küresel rekabette daha etkin konumlanmasını sağlayacak dijital çözümler geliştirmeye devam etmektedir."

E-ihracat ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla küresel ölçekli organizasyonlar da düzenlediklerine değinen Önal, eylülün ilk haftasında İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX) düzenleneceğini dile getirdi.

Önal, 2024'te düzenlenen ilk zirveye 33 küresel pazar yerinin katıldığını, IGEXX'in küresel pazar yerleri açısından önemli bir buluşma noktası haline geldiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan "İhracat Destekleri" bölümünde yurt dışı marka tescili, yurt dışında depo açılması ve benzeri alanlara yönelik desteklerin bulunduğuna işaret eden Önal, "E-İhracat Destekleri" bölümünde ise firmalara yurt dışı pazar yerlerinde reklam, tanıtım, pazar yeri komisyon giderleri ve yerel danışmanlık gibi konularda destek sağlandığını kaydetti.

Önal, e-Kolay İhracat Platformu üzerinden de vatandaşların e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak 10 adımda e-ihracatın nasıl yapılacağını öğrenebildiğini sözlerine ekledi.