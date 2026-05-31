Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ilk kez İstanbul'da konser verdi

Yılın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak gösterilen konser, NTRteam organizasyonu işbirliğiyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi konser için İstanbul'a geldi.

Yoğun ilginin yaşandığı konsere, yaklaşık 118 bin dinleyici katılırken, stadyum saatler öncesinden doldu.

West, konserin başlangıcını "Father" şarkısıyla yaparken, repertuvarında son şarkı olarak da "Stronger" parçasını seçti.

Yaklaşık 2 saat boyunca küre üzerinde aralıksız performans sergileyen West, "King", "Runaway", "Power", "Flashing Lights", "Heartless", "Black Skinhead", "All The Love" ve "Homecoming"in arasında olduğu kariyerinin sevilen parçalarını seslendirdi.

Sanatçıya, dinleyiciler de hem şarkıları söyleyerek hem de dans ederek eşlik etti. Konser boyunca zaman zaman alkış ve tezahüratlar stadyumda yankılandı.

Konserin dikkat çekici unsurlarından biri ise Los Angeles SoFi Stadium performanslarında şekillenen sahne tasarımı oldu. Stadyumun merkezine kurulan dev yarım küre şeklindeki sahne, yüksek çözünürlüklü projeksiyon teknolojisiyle dev bir dünya maketine dönüştürüldü.

Yoğun ışık gösterileri, sis efektleri ve senkronize görsellerle desteklenen performansta, stadyumu dolduran binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak sahneye eşlik etti. Tribünlerde ve saha içinde oluşan ışık kümesi, konser alanında etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

Ayrıca konseri izlemeye gelen ünlü isimler arasında oyuncu Şükrü Özyıldız, Alina Boz, Umut Evirgen, Nilperi Şahinkaya, Ayşe Tolga, Hazar Ergüçlü, Yasemin Allen, Afra Saraçoğlu, Aslı Tandoğan, şarkıcı Elif Buse Doğan ve Burak Kut yer aldı.

Konser, Kanye West'in resmi YouTube hesabı üzerinden de canlı yayınlanarak, dakikalar içinde milyonlarca izleyiciye ulaştı.