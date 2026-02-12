Altın güne nasıl başladı? 12 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Haftanın dördüncü işlem gününde altın piyasasındaki fiyat hareketleri yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarındaki güncel seviyeler ile piyasadaki son tablo yakından takip ediliyor. Peki, 12 Şubat 2026 sabahı itibarıyla güncel altın fiyatlarında tablo nasıl?

Güncel altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 7 bin 137,4 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 110 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 214 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 197 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,4 azalışla 5 bin 69 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında düşüş

ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerle dolara olan talep artarken, altın fiyatlarında düşüşler görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da cari işlemler dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

