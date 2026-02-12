Zeynep Sönmez'in omzundaki hikaye

Bazı detaylar vardır, insanın aklına sonradan takılır. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez’in 2026 Avustralya Açık performansı işte tam da böyleydi. Kortta sergilediği cesur, kararlı oyun kadar; maçlar bittiğinde omzuna taktığı çanta da hafızama kazındı.

Dünya tenisinin dev markalarının logo yarışına girdiği bir sahnede, çiçek desenli, renkli ve fazlasıyla ‘kendisi gibi’ bir çantaydı bu. Gösterişten uzak ama iddialı. Sessiz ama güçlü.

Merak ettim. Çünkü bazen bir tercih, insanın karakteri hakkında uzun uzun konuşur.

O çanta hangi markaydı, kim tasarlamıştı, hikâyesi neydi?

Çantanın izii sürdüğümde karşıma Fonfique çıktı. Markanın arkasında ise Ceylan Kolat vardı. Fonfique’i anlatırken sık sık ‘hikaye’ kelimesini kullanıyor Kolat ve “Tasarımın yalnızca estetik değil, aynı zamanda duygusal bir deneyim yaratabileceğine inanıyorum” diyor. Bu cümle, markanın neden bu kadar kişisel bir yerde durduğunu da açıklıyor aslında.

2014 yılında kuruldu

Fonfique 2014’te kurulmuş. El çizimi desenlerin, günlük hayatta kullanılan ürünlerle buluşması fikriyle. Bugün bakıldığında çanta, aksesuar ve ev ürünlerine uzanan bir yelpazeye sahip ama Kolat’ın altını çizdiği bir nokta var: “Amacımız bir ürün sunmaktan öte, kullanıcısıyla bağ kuran, uzun ömürlü ve karakterli parçalar yaratmak.”

Bu yaklaşım, markayı parlatma çabasından çok, yavaş ama tutarlı bir yolculuğa işaret ediyor. Üretimin yerel atölyelerde yapılması, sınırlı sayıda ürün anlayışı, trend kovalamaktan özellikle uzak durulması… Hepsi, büyük iddialardan ziyade, küçük ama sağlam adımların tercih edildiğini gösteriyor. “Tasarım, benim için markanın alametifarikası ve öne çıkan özelliği olduğu için Fonfique’in tüm tasarımları bana ait” diyen Kolat, yıllık üretim adetlerinin yaklaşık 20 bin seviyesinde olduğunu ve güncel koleksiyonlarında 49 ayrı modelin bulunduğunu belirtiyor.

17 ülkede satılıyor

Kendi showroom'unun ve online sitesinin yanı sıra seçkin satış noktasında da tüketicilerle buluşan Fonfique, Avrupa ve Asya başta olmak üzere 17 ülkede satılıyor. “Uluslararası pazarlarda edindiğimiz deneyim, tasarım dilimizi daha evrensel bir bakışla geliştirmemize katkı sağladı” diyen Kolat, meselenin büyümekten çok, dönüşmek olduğu üzerinde duruyor.

Zeynep Sönmez iş birliği de bu bakış açısının bir sonucu gibi duruyor. Bu birlikteliği anlatırken özellikle ‘güçlü ve ilham veren kadın hikayeleri’ vurgusu yapan Kolat, “Fonfique’in tasarım dili ile Zeynep’in sporcu kimliğini bir araya getiren özel bir kapsül koleksiyon hayata geçirdik” derken, işin ticari tarafındansa ‘ortak bir ruhu’ işaret ediyor.

Aslında bence Avustralya Açık ekranında gördüğümüz o çanta, biraz da bu yüzden dikkat çekti. Yani gösterişli olmadığı, bir şey satmaya çalışmadığı için... Hatta belki de sadece sahibini yansıttığı için.