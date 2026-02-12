Temu, Türkiye'ye geri dönüyor: Faaliyetler yeni şirket üzerinden yürütülecek

Çin merkezli Çevrimiçi alışveriş platformu Temu, Türkiye operasyonlarını WhaleCo adı altında şirketleşerek sürdürecek. Türkiye’de yürürlüğe giren yeni gümrük düzenlemeleri sonrasında şirketin faaliyet modelinin nasıl şekilleneceği ise merak ediliyordu.

Bu adımla birlikte Temu, Türkiye’de resmi ithalatçı konumuna geçti. Bu şekilde kullanıcıların siparişlerinde bireysel gümrük işlemlerini ayrı ayrı yürütmesine gerek kalmayacak.

İthalat ve gümrük işlemleri firma tarafından üstlenilecek

Yeni düzenleme kapsamında ithalat ve gümrük işlemleri artık bireysel müşteriler yerine doğrudan firma tarafından üstlenilecek. Kullanıcılar ise alışveriş aşamasında ilgili vergileri ödeyerek siparişlerini tamamlayacak.

Ürünler de şirket sorumluluğunda gümrükten geçirilerek doğrudan teslimat adreslerine ulaştırılacak. Bu yapı ile sipariş sürecinin merkezi bir sistem üzerinden ilerlemesi planlanıyor.

Minimum sepet tutarı belli oldu

Düzenlemeler kapsamında platformdaki asgari sepet tutarı da revize edildi. Buna göre, minimum sepet tutarı 580 TL olarak belirlendi.

Öte yandan ürünler yine yurt dışındaki tedarikçilerden gönderiliyor. Ancak yeni sistemle birlikte, Temu’da daha önce satışta olan bazı ürünlerin artık platformda listelenmediği görülüyor.

Ne olmuştu?

Bireysel alışverişlerde 30 euroya kadar olan gönderiler için uygulanan gümrük muafiyetinin kaldırılacağı duyurulmuştu. Temu, söz konusu kararın ardından Türkiye'ye yurtdışı satışlarını kapattığını duyurmuştu. Satışların yalnızca Türkiye deposundan yapıldığı belirtilmişti.

Resmi Gazete'de de yayımlanan düzenleme, 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girmişti.