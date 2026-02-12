ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Döviz
  • Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (12 Şubat 2026)

Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (12 Şubat 2026)

Haftanın dördüncü işlem gününde döviz piyasasında yön arayışı sürüyor. Peki,12 Şubat 2026 sabahı itibarıyla dolar/TL ve euro/TL güne nasıl başladı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (12 Şubat 2026)

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 43,6500'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 51,9030'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 59,5800'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksinde yüksek eğilimi

ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerle dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da cari işlemler dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

TCMB geçen yılın 4. enflasyon raporu toplantısında 2026 sonu için enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

İlgili Haberler
ABD'nin tarım dışı istihdam verisi belli oldu
ABD'nin tarım dışı istihdam verisi belli oldu
ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası yön arayışı: Küresel piyasalarda karışık seyir
ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası yön arayışı: Küresel piyasalarda karışık seyir
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL