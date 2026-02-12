Koç Holding'ten 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, 2025 yılının finansal sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde konsolide bazda toplam 64,3 milyar dolar gelir elde eden holding, kombine bazda ise 3,7 milyar dolar yatırım yaptı. Koç Holding'in son 5 yıl içindeki kombine yatırım tutarı 16,1 milyar dolara ulaştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, jeopolitik kırılmalar nedeniyle küresel belirsizliği derinden hissettikleri bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Çakıroğlu, 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren bir kurum olarak, uluslararası rekabeti etkileyen zorlu koşulları güçlü bilançoları, disiplinli likidite yönetimleri, dengeli portföyleri ve yetkin insan kaynaklarının desteğiyle yönettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"100. yaşımızı büyük bir gururla kutlayacağımız 2026 yılında da ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle uzun vadeli stratejik hedeflerimize kararlılıkla ilerleyeceğiz. Cumhuriyet ile kurulan ve gelişen bir topluluk olarak ikinci yüzyılımızda da ülkemizin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

"Başarılı bir yılı geride bıraktık"

Geçen yıl Koç Topluluğu'nun önemli birleşmeler, satın almalar ve yeni yatırımlar gerçekleştirdiğini kaydeden Çakıroğlu, uzun vadeli bakış açıları ve küresel büyüme vizyonlarıyla başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti.

Çakıroğlu, 2025'te topluluk genelinde yaşanan gelişmelere değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tofaş'ın Stellantis Türkiye paylarını devralmasının ardından biri hayata geçirilen, diğeri devam eden ticari araç projeleri, Otokar'ın Daimler Buses ile Mercedes-Benz Conecto otobüslerini üretmek üzere imzaladığı anlaşma, Ford Otosan'ın Türkiye fabrikalarında devreye aldığı, Ford ve VW markalı ticari araçları Craiova fabrikasında devreye aldığı Romanya'nın ilk tam-elektrikli üç yeni araç projesi ve Iveco ile imzaladığı kamyon işbirliği projesi, topluluğumuzun otomotiv alanındaki gücünü ortaya koydu. Arçelik, Avrupa'nın bir numarası olarak yoluna devam ediyor. Tüpraş, enerji sektöründe karbon dönüşümüne liderlik etme hedefi doğrultusunda Türkiye'nin lider sürdürülebilir havacılık yakıtı üreticisi olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Setur Marinalar, işletme hakkını elde ettiği Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ve Göcek'te satın aldığı iki yeni marinayla zincir marina stratejisini başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyor."

Yılın ikinci yarısında Yapı Kredi'nin 24 ülkeden 54 bankanın katılımıyla 1,274 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladığını hatırlatan Çakıroğlu, söz konusu başarının, uluslararası piyasalarda Türk bankacılık sektörüne ve Türkiye'nin ekonomisine duyulan güveni teyit ettiğini vurguladı.

"Yapay zekanın dönüştürücü etkisini birçok alanda gördük"

Çakıroğlu, yapay zekanın halihazırda ulaştığı seviyenin dönüştürücü etkisini bu yıl birçok alanda gördüklerini, 10 yıldır istikrarla sürdürdükleri Dijital Dönüşüm Programı sayesinde ulaştıkları seviyeyi, hem Türkiye hem de topluluk açısından gurur verici bulduklarını aktardı.

Dijital dönüşümde aldıkları mesafenin, yapay zeka dönüşüm yolculuklarının en önemli gücünü oluşturduğunu ifade eden Çakıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nın, kuantum hesaplama teknolojisini üretim planlama ve optimizasyon süreçlerine entegre etmeyi amaçlayan projesiyle ve Tüpraş İzmit Rafinerisi'nin dijital tedarik zinciri dönüşümü çalışmalarıyla Dünya Ekonomik Forumu tarafından yönetilen Global Lighthouse Network'e kabul edilmesi, bunun en somut göstergesi. Böylelikle WEF tarafından örnek gösterilen üretim tesisi sayımız 6'ya yükseldi. Koç Holding olarak gerçekçi bir yaklaşımla sürdürülebilirlik hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Bu yıl, topluluk şirketlerinden Arçelik ve Yapı Kredi, bağımsız çevresel raporlama platformu CDP'nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında, Entek Elektrik ise Su Güvenliği programında Global A Listesine girdi. Ayrıca, Tüpraş, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği, Entek, İklim Değişikliği, Ford Otosan ise Su Güvenliği programlarında liderlik kategorisinde değerlendirildi."