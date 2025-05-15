ARA
DOLAR
38,70
-0,18%
DOLAR
EURO
43,43
0,23%
EURO
GRAM ALTIN
4012,00
1,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
9541,30
-1,65%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 15 Mayıs altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 15 Mayıs altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 927 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 520 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 60 liradan satılıyor.

15 Mayıs 2025 | 10:20
Altın güne nasıl başladı? 15 Mayıs altın fiyatları

ün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,3 azalışla 3 bin 960 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 3 bin 927 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 520 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 60 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kaybederek 3 bin 152 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD ile Çin’in karşılıklı olarak gümrük tarifelerini 90 gün erteleme kararı almasının ardından küresel ekonomiye ilişkin büyüme endişeleri sınırlı da olsa hafiflerken, dünya genelinde azalan jeopolitik ve siyasi riskler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bugün İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış görüşmeleri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, ticaret savaşlarına yönelik endişelerin yatışmasının yanı sıra jeopolitik risklerin ve siyasi belirsizliklerin azalmasının da güvenli liman varlıklara olan talebi etkilediğini ifade ederek, tarifelerin ekonomiler üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin tamamen giderilemediğinin altını çizdi.

Öte yandan, bugün ABD'de açıklanacak perakende satış ve üretici enflasyonu verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın da yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 100 dolar seviyesinin destek, 3 bin 200 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4013,16 1,32%
  • ALTIN ONS 3225,28 1,5%
  • BIST 100 9541,3 -1,65%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,669 -0,737%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39668 -0,13371%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80 -0,5158%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,703 -0,1761%
  • EURO/DOLAR 1,1175 0,0175%
  • EURO/TURK LIRASI 43,4382 0,2566%
  • STERLIN/DOLAR 1,32963 0,14876%
Borsa Haberleri
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
BİM temettü miktarını güncelledi: Yeni rakamlar
ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
GERİ
İLERİ
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
BİM temettü miktarını güncelledi: Yeni rakamlar
ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL