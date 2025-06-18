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Altın güne nasıl başladı? 17 Haziran altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 286 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 260 liradan satılıyor.

17 Haziran 2025 | 10:32
Altın güne nasıl başladı? 17 Haziran altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 azalışla 4 bin 283 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 4 bin 286 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 260 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,1 primle 3 bin 387 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-İran çatışmasına yönelik açıklamaları varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, Orta Doğu'daki gerilimin uzun süre devam edebileceğine dair endişeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı FOMC toplantısı kararları da yatırımcıların odağında yer alırken, Fed'in politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 430 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 360 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 550
Yarın 4 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
17 Haziran borsada gün sonu rakamları
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
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