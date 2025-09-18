Eylül 2025 İOKBS burs ödemeleri başladı mı? Öğrenciler için son durum

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İOKBS ve PYBS bursları her ayın 25'ine kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Eylül 2025 için henüz resmi bir duyuru yapılmasa da, önceki yıllardaki ödeme takvimine bakıldığında bursların ayın 24'ü ile 25'i arasında yattığı görülüyor. Bazı bölgelerde ödemeler daha erken başlayabiliyor; ancak sistemsel yoğunluk nedeniyle ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ödemeler çoğunlukla Vakıfbank ve PTT şubeleri aracılığıyla yapıldığı için, öğrenciler burslarını kimlik belgeleriyle çekebilir. Eğer bursunuz henüz yatmadıysa, ödeme durumunu e-Okul sistemi üzerinden takip etmeye devam edebilirsiniz.