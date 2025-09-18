ARA
Eylül 2025 İOKBS burs ödemeleri başladı mı? Öğrenciler için son durum

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), yani eski adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) bursları, öğrenciler için önemli bir maddi destek sağlıyor. Eylül 2025 dönemi ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı, burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Öğrenciler, ödeme durumunu e-Okul ve e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor.


Eylül 2025 İOKBS burs ödemeleri başladı mı? Öğrenciler için son durum

2025 yılında Nisan ayında yapılan sınavın sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesi meb.gov.tr'de duyurulmuştu. Sınavı başarıyla geçen ve burs almaya hak kazanan 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, ilk ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor.

1 Eylül 2025 İOKBS burs ödemeleri son durum

Eylül 2025 İOKBS burs ödemeleri son durum

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İOKBS ve PYBS bursları her ayın 25'ine kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Eylül 2025 için henüz resmi bir duyuru yapılmasa da, önceki yıllardaki ödeme takvimine bakıldığında bursların ayın 24'ü ile 25'i arasında yattığı görülüyor. Bazı bölgelerde ödemeler daha erken başlayabiliyor; ancak sistemsel yoğunluk nedeniyle ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ödemeler çoğunlukla Vakıfbank ve PTT şubeleri aracılığıyla yapıldığı için, öğrenciler burslarını kimlik belgeleriyle çekebilir. Eğer bursunuz henüz yatmadıysa, ödeme durumunu e-Okul sistemi üzerinden takip etmeye devam edebilirsiniz.

 

2 2025 yılı burs miktarı ne kadar oldu?

2025 yılı burs miktarı ne kadar oldu?

2025 yılı için İOKBS burs miktarı, memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak güncellendi. Temmuz 2025 itibarıyla belirlenen aylık burs miktarı 2.328,72 TL olarak açıklandı.
