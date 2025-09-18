Türkiye'nin en küçük ilçe merkezinde tek berber, tek fırın var

Habere göre ilçenin tek berberi olan Kerem Aytekin, "Burada yaşamak kolay ama küçük bir ilçe olduğu için kendi aracın yoksa merkeze ulaşım zor. İlçe içinde ise her yere yürüyerek gidebiliyorsun. Resmi kurum olarak kaymakamlık, belediyemiz, emniyetimiz, jandarma karakolumuz ve haftada iki gün hizmet veren postanemiz var. Dükkanıma çevre köylerden de gelen oluyor. İyi kötü geçinip gidiyoruz" dedi.