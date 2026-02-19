ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 19 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 19 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son tablo, yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 18 Şubat 2026 sabahı itibarıyla ons, gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel satış fiyatları…

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Altın güne nasıl başladı? 19 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

ABD-İran hattından gelen mesajlar, güvenli liman talebine ilişkin beklentiler üzerinden fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Öte yandan Fed yetkililerinin ilave faiz indirimlerine işaret eden açıklamaları, düşüşü sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

Peki, 18 Şubat 2026 sabahı itibarıyla ons, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne seviyede? İşte güncel altın fiyatları…

Güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 7.010,14 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.036,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 24.057,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 47.514,98 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.850,00 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 4.982,72 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL