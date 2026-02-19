Altın güne nasıl başladı? 19 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

ABD-İran hattından gelen mesajlar, güvenli liman talebine ilişkin beklentiler üzerinden fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Öte yandan Fed yetkililerinin ilave faiz indirimlerine işaret eden açıklamaları, düşüşü sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

Peki, 18 Şubat 2026 sabahı itibarıyla ons, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne seviyede? İşte güncel altın fiyatları…

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 7.010,14 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.036,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.057,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 47.514,98 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.850,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.982,72 dolar

